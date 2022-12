Franciaország történelmi sikerre készül Katarban: a válogatott 1998 és 2018 után harmadszor is megnyerné a futball-vb-t. Ha Didier Deschamps tanítványai sikerrel járnak, akkor a Thuram család lesz az első, amelyben apa és fia is világbajnoknak mondhatja magát. Az 1998-as hős, Lilian Thuram fia, Marcus eddig négy meccsen játszott a katari tornán.

Franciaország első, 1998-as világbajnoki címének egyik hőse Lilian Thuram volt. Vasárnap pedig ő lehet az első világbajnok, aki saját fiát láthatja vb-döntőben. Marcus Thuram eddig négy meccsen kapott szerepet a katari futball-vb-n, s a Marokkó elleni elődöntőben kifejezetten jól szállt be, így az Argentína elleni fináléban is szóhoz juthat.

Persze olyan elődöntőt nem tudhat magáénak Marcus, mint az édesapja, aki 1998-ban duplával fordított Horvátország ellen, ezzel döntőbe lőve a franciákat. Lilian Thuram akkori két gólja különösen annak fényében hihetetlen, hogy sem előtte, sem utána nem szerzett gólt a címeres mezben, pedig 142-szer vehette azt fel. Ezzel egészen a katari vb-ig francia csúcstartó volt, de Hugo Lloris most már 144-nél jár.

1998-ban Didier Deschamps a védő csapattársa volt a világbajnok csapatban, bő húsz évvel később szövetségi kapitányként ő adott lehetőséget a fiatalabb Thuramnak a válogatottban. – Az apja biztosan nagyon boldog, de Marcus nem a neve miatt van velünk – szögezte le Deschamps.

Egészséges rivalizálás a Thuram-családban

Marcus Thuram 1997-ben, Olaszországban született, apja akkor éppen a Parma játékosa volt, később a Juventus és a Barcelona színeiben is szerepelt. Az apa és a fia közti rivalizálást jól jelzi, hogy Marcus gyerekként a Milannak, majd a Real Madridnak szurkolt. S talán az sem véletlen, hogy a jobb-, majd később középhátvédként futballozó Lilian fia támadó, balszélső lett, példaképe pedig a brazil Ronaldo volt, akit apja pályafutása legkeményebb ellenfeleként jellemez. 1998-ban Ronaldo lett a vb legjobb játékosa, pedig egyes szakértők szerint a szavazáson harmadikként zárt Thuramnak kellett volna kapnia az elismerést.

Amikor 2020-ban Marcus Thuram második Bajnokok Ligája-meccsén duplázott a Real Madrid ellen, szembesítették vele, hogy ezzel le is hagyta apját, aki 69 BL-meccsen egy gólt lőtt, így felelt: – Nem is tudtam, hogy egyáltalán lőtt gólt a BL-ben.

Marcus Thuram szülei 2007-ben elváltak, de nem járt úgy, mint csapattársai, Lucas és Theo Hernández, akik lényegében nem is ismerik az apjukat. Marcus és Lilian Thuram között a fent leírt rivalizálás is csak a jó kapcsolatot jelzi, ez Katarban is kiderült, amikor a támadónak felvetették, hogy nem fárasztja-e a sok kérdés az édesapjáról.

– Egyáltalán nem jelent problémát, szívesen beszélek róla. Büszke vagyok, hogy ő az édesapám – mondta Marcus Thuram, akinek sosem jelentett nyomást a karrierje során, hogy apja mennyire sikeres volt a futballpályán. – Az emberek persze Lilian Thuramot, a futballistát látják benne, de én csak az apukámat, aki jó ember – fogalmazott korábban Marcus, akinek az öccse, a huszonegy éves Khéphren is focizik, ő a Nice középpályása.