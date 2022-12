Labdarúgás. A holland rendőrség összesen 57 embert tartóztatott le több városban a kedd este rendbontásba torkolló ünneplések során, miután Marokkó 11-esekkel legyőzte Spanyolországot a katari labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében. Amszterdamban a hatóságok tíz embert állítottak elő, egyet közülük azért, mert petárdát dobott egy elsősegélynyújtóra, másokat rongálás miatt vettek őrizetbe.

A hét elején a város három nagyobb terét a rendőrség kockázatos területnek nyilvánította, ami lehetővé tette a rendfenntartók számára, hogy megállítsák és megmotozzák a járókelőket.

Rotterdamban 35 embert tartoztattak le, főként a város pályaudvara környékén, petárdázás, az igazoltatás megtagadása és a rendőrség megsértése miatt. Kedd éjjel a rendőrség arról számolt be, hogy több embert őrizetbe kellett venni, mert petárdákat dobáltak a járókelőkre. A rohamrendőrök a városközpontban is feloszlattak egy rendbontó csoportot. Ugyanott egy tűzijátékbomba is felrobbant, egy rendőr halláskárosodást szenvedett.

Utrechtben egy személyt vettek őrizetbe, miután az ünneplő tömeg hirtelen a rendőrök ellen fordult a város egyik kereskedelmi negyedében. A vandál csoportok kerékpárokkal rohamozták meg a rendfenntartókat. A hágai rendőrség tíz embert tartóztatott le többek között erőszak, illetve veszélyes pirotechnikai eszközök birtoklása miatt. A városban kezdetben ünnepi hangulat uralkodott, de végül a rohamrendőröknek kellett távozásra felszólítani a szurkolókat.

A története legnagyobb sikerét elérő Marokkó – Kamerun, Szenegál és Ghána után – negyedik afrikai csapatként jutott nyolc közé vb-n.

MTI