A katari labdarúgó-világbajnokság legkiélezetebb párharcának ígérkezik az Anglia-Franciaország negyeddöntő. Az angoloknak világklasszis támadóik vannak, ám a címvédő franciák mégsem tőlük tartanak a legjobban – írta az Origo.

A vb-címvédő franciák legjobb formában lévő játékosa Kylian Mbappé, a PSG sztárja 5 góljával vezeti a góllövőlistát. A világbajnok támadó a pályafutása során eddig 11 vb-meccset játszott, ezeken 9 gólt lőtt, így érthető, ha tőle tartanak leginkább az angolok.

Gareth Southgate együttesében is klasszis támadók vannak, ráadásul Harry Kane, Bukayo Saka, Phil Foden és Marcus Rashford is remek formában futballozik ezen a vb-n. Érdekesség, hogy a franciák mégsem tőlük félnek a legjobban, a L'Equipe sportnapilap ugyanis a Manchester United hátvédjét, Harry Maguire-t nevezte meg az ellenfél legveszélyesebb játékosának. Ez azért is különös, mert Maguire rengeteg kritikát kapott a klubjában nyújtott gyenge teljesítménye miatt, bár az tény, hogy az angol válogatottban lényegesen jobban játszik.

A franciák szerint a 29 éves védő nagyon veszélyes lehet a pontrúgásoknál, ezért fokozottan figyelni kell rá a szögleteknél, szabadrúgásoknál.

Az Anglia-Franciaország negyeddöntőt szombaton 20 órától rendezik az al-Bajt Stadionban.