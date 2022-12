A marokkói válogatott 1–0-ra legyőzte Portugáliát a katari labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében, sikerével pedig bejutott a torna elődöntőjébe – számolt be az M4 Sport oldala. Fernando Santos, a portugálok kapitánya ezúttal sem nevezte a kezdőcsapatba Cristiano Ronaldot, a helyén az előző találkozón mesterhármast jegyző Goncalo Ramos volt a pályán.

A mérkőzés első helyzetére az ötödik percig kellett várni, egy szabadrúgásnál Bruno Fernandes csavart középre a jobb szélről, Joao Félix pedig hat méterről a bal alsó felé bólintott – Jaszin Bono kapus jó helyen volt, fontos védést mutatott be a fejesnél. Nem sokkal később, egy szöglet után már Juszef en-Nesziri fejelt kapu fölé.

A folytatásban a két együttes főként távoli kísérletekkel próbálkozott, a játékrész hajrájában aztán láthattuk a találkozó első gólját is – a 42. percben Jahia Attijat Allah adott középre a bal oldalról, Diogo Costa, a portugálok kapusa nagyon rosszul jött ki, en-Nesziri ezt kihasználva hat méterről a kapu közepébe bólintott.

En-Nesziri az első marokkói játékos, aki három gólt is szerzett világbajnoki meccseken. Nem sokkal az afrikai villanás után Fernandes találta el a kapufát kiszorított helyzetből.

A második félidő elején Hakim Zijes szabadrúgásánál már Costának kellett nagyot védenie. Az 51. percben Santos kapitány kettős cserét ejtett meg, Joao Cancelo mellett a szurkolók által várt Cristiano Ronaldo is beállt a portugál csapatba. CR a 196. alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, ezzel beállította a kuvaiti Bader al-Mutava válogatottsági rekordját. A folytatásban Marokkó visszább húzódott, átengedte a területet a portugáloknak, kontrajátékra berendezkedve – Santos alakulata kapujához is szegezte ellenfelét. Fernandes a 64. percben 16-ról mintegy fél méterrel bombázott el a léc fölött.

Érdekesség, hogy a helyzetei ellenére Portugália a nyolcvanadik percig mindössze egyetlen, kaput is eltaláló lövést tudott felmutatni.

A 82. percben Ronaldo tette le szépen a labdát Félixnek, aki tizenöt méterről óriási löketet eresztett meg, a jobb felső felé tartó labdát bravúrral ütötte fölé Bono. A ráadás második percében Ronaldo előtt adódott lehetőség, a szupersztár bal alsó felé tartó kísérleténél ismét Bonónak kellett nagyot védenie.

Valid Csedira, a marokkóiak csereként beállt támadója azért még tartogatott némi izgalmat a hajrára, s végrehajtotta azt a bravúrt, hogy a 91. és a 93. perc között két sárga lapot is összeszedett, amivel kiállíttatta magát.

A 97. percben Pepe fejelt mellé ajtó-ablak helyzetben néhány méterről – Marokkó végül ki tudta húzni az utolsó perceket, s 1–0-ra legyőzte Portugáliát, amivel története során első ízben bejutott a világbajnokság elődöntőjébe.

HBN