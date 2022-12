A Román Közszolgálati Televízió Katarba akkreditált küldöttségének vezetője a feketepiacon értékesített több – újságíróknak járó – meccsbelépőt, közölte román sajtóhírek alapján a Főtér.ro erdélyi hírportál.

Christian Oprean a televízió nevében, a megszokottnál lényegesen olcsóbban vásárolt meccsbelépők közül kettőt is eladott, amellyel a „szerencsés vásárlók” a Franciaország– Marokkó világbajnoki mérkőzést tekinthették volna meg.

Az információk szerint 1800 euróért – átszámítva mintegy 720 ezer forint – értékesített jegyeken a RoTVR felirat szerepelt, vagyis csak a televízió munkatársai léphettek be vele a stadion területére. A vevőtől ráadásul a helyszínen a szervezők hivatalos sajtóigazolványt is kértek, amelyet az természetesen nem tudott felmutatni, ezért nem jutott be a mérkőzésre.