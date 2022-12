A 2022-es labdarúgó-világbajnokságon a negyeddöntők után eltörlik a sárga lapokat, ami jelentősen csökkenti az esélyét, hogy egy-egy játékos lemaradjon élete (egyik) legfontosabb mérkőzéséről. A múltban számos példát láthattunk arra, hogy egy válogatott kulcsembere azért maradt le egy torna döntőjéről, mert korábbi mérkőzésein kapott sárga lapjai miatt az eltiltás sorsára jutott. Ez nemcsak a futballistáknak, csapatoknak, edzőknek jelenthet aránytalanul nagy érvágást, de a szurkolóknak is – ezért az UEFA Bajnokok Ligájában évek óta, de a 2021-es Európa-bajnokságon is alkalmazott szabályt a FIFA a katari vb-re is érvénybe léptette – írta az m4sport.hu.

A csoportkörtől a negyeddöntőkig érvényes szabály értelmében ha egy játékos két sárga lapot gyűjt össze, a következő mérkőzést automatikusan ki kell hagynia. Ez változik meg a kieséses szakasz hajrájára: az elődöntőkre az addig kiosztott sárgákat eltörlik, így eltiltás miatt csak akkor kénytelen hagyni valaki a döntőt, ha az elődöntőben két sárga lappal kiállítják vagy azonnal piros lapot kap. Amennyiben egy játékos a negyedöntőben szerzi meg második sárga lapját a tornán, akkor nem léphet pályára az elődöntőben, mivel az eltiltás már a törlés előtt érvénybe lép. Abban az esetben, ha az elődöntőben kap sárga lapot egy játékos, és már volt egy korábbi mérkőzésen összeszedett sárgája, a büntetést nem a bronzmérkőzésen vagy a döntőben, hanem válogatottja következő hivatalos mérkőzésén kell letöltenie.

Az új szabály nélkül olyanok döntős szereplése kerülhetne veszélybe, mint Antoine Griezmann, Theo Hernández, Luka Modric vagy éppen Lionel Messi. A lapok eltörlésének legnagyobb nyertese Argentína, a hollandok elleni negyeddöntőben Mateu Lahoz kérdéses játékvezetésének köszönhetően kilenc sárgát gyűjtöttek be Messiék, ami miatt Marcus Acuna és Gonzalo Montiel nem is léphet pályára az elődöntőben.

Sárga lapos eltiltás miatt korábban olyan játékosok maradtak le egy vb- vagy BL-döntőről, mint Michael Ballack (2002-es vb-döntő), Xabi Alonso (2014, BL) vagy Dani Alves (2009, BL). A legnagyobb felháborodást a 2012-es Chelsea-Bayern München BL-finálé okozta, amikor hét játékos nem léphetett pályára sárga lapok miatt.