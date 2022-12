A brazil válogatott 4–1-re kiütötte a Koreai Köztársaságot a katari labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében, s bejutott a torna negyeddöntőjébe, ahol a horvát csapat vár rá – számolt be az M4 Sport hivatalos oldala.

A brazil együttes favorithoz méltón kezdte a mérkőzést, s tulajdonképpen egy félidő alatt le is rendezte a Koreai Köztársaság elleni nyolcaddöntőt – a hetedik percben egy szép támadás végén Vinícius Jr. szerezte meg a vezetést a selecaónak. Négy perccel később büntetőhöz jutott Brazília, a sérülésből visszatérő Neymar pedig nem is rontott, elküldte Kim Szung Gyu kapust a jobb oldalra, majd elképesztő higgadtsággal a bal alsóba gurított. Neymar a hetedik találatát jegyezte világbajnokságokon, ezzel beérte az örökranglista élén Carecát, aki pályafutása során szintén hétszer vette be az ellenfelek kapuját. A 29. percben már Richarlison volt eredményes egy csodálatos támadás után, amivel a brazilok 3–0-ra vezettek. Hét percre rá jött az újabb varázslat, Vinícius zseniális passza után Lucas Paquetá bombázott hét méterről a jobb alsóba.

Tite együttese fantasztikusan játszott az első félidőben – ha a szünetben hattal vagy héttel mennek Neymarék, az sem lett volna meglepő, annyi lehetősége volt Brazíliának. A második játékrész elején azért megpróbálkozott az agresszívabb játékkal az ázsiai csapat, a 48. percben Szon Hung Min ziccerénél Alissonnak kellett nagyot védenie.

A folytatásban több nagy brazil lehetőség is volt, de akadt dél-koreai helyzet is – a 76. percben sikerült megszerezni a „becsületgólt”, Szung Ho Paik 20 méterről kilőtte a bal felsőt, igaz, a bombájába beleért Casemiro, emiatt Alissonnak esélye sem volt a védésre. A hajrában már nem esett több találat, Brazília így nagyon simán, 4–1-re legyőzte a Koreai Köztársaságot, és bejutott a negyeddöntőbe, ahol Horvátországgal csaphat össze.

HBN