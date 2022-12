Szinte borítékolható, hogy egy marokkói vb-meccs után utcai harcok kezdődnek több európai nagyvárosban is. Ez a Portugália elleni vb-negyeddöntő után sem volt másképp. Több országban is összecsaptak a rendőrök és a marokkói bevándorlók az afrikai csapat történelmi győzelme után – írta az Origo.

A legnagyobb zavargások ezúttal Párizsban voltak, ahol a rendőröknek könnygázt kellett bevetniük, hogy megfékezzék a tomboló marokkóiakat, akik ellepték a Champs Elysees-t és több üzlet kirakatát is betörték. Brüsszelben is tomboló marokkóiakat kellett megfékezni, a rohamrendőröknek kellett feloszlatni a magáról megfeledkezett bevándorlókat. Londonban is elszabadultak az indulatok Marokkó vb-sikere után, amikor megbénították a forgalmat több londoni kereszteződésben.

Több nagyvárosban is be kellett vetni a rendőrséget, így például Nantes-ban, Rómában, Amszterdamban, Barcelonában és Madridban is.