Véget ért a 2022-es világbajnokság, mely ellentétben a FIFA elnök, Gianni Infantino kijelentésével, nem volt a legjobb torna. Ennek ellenére olyan történt, ami a valaha volt egyik legjobb játékost sokak szemébe a legnagyobbá tette: a Lionel Messi vezette Argentína felért a csúcsra, s történelme harmadik vb-győzelmét szerezte Katarban. Igazi Hollywood-i forgatókönyv alapján alakult ki a végső eredmény. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy 2014-ben az akkoriban csúcsformában futballozó Messi karnyújtásnyira került a serleg elhódításától, ám Németország, s Mario Götze véget vetett az álmainak. 2018-ban a későbbi győztes Franciaország állta útját a dél-amerikaiaknak, mindeközben Lionel Messi sorra döntögette Cristiano Ronaldóval karöltve a világ rekordjait. Tavaly figyelemfelkelő lehetett a szakértőnek, az argentinok Copa America győzelme, amely Messi első trófeája volt nemzeti színekben, s ekkor „egyenlített” CR-el szemben, akinek szintén egy volt. Idén viszont pont kerülhet egy olyan rivalizálás végére, amely az elmúlt 15 évet jellemezte: Argentína világbajnok! Véleményem szerint nem lehet csupán ennyi miatt a valaha élt legnagyobb futballistának nevezni Lionel Messit, de kétségtelen, hogy a vb-arannyal megkoronázta csodálatos pályafutását. A PSG klasszisa gyakorlatilag mindent megnyert, amit labdarúgó megnyerhet klub és válogatott szinten egyaránt. Sok olyan hang is volt ezidáig, amely Maradonát Messi fölé emelte pontosan a hiányzó vb-cím miatt, de immár ezt sem lehet felróni neki. Akár egy tündérmesében, úgy alakult Messi sztorija is, a sok csalódás, s bukott döntő után sorozatban három finálét is megnyert hazája színeiben, így a futball koronázott királya lett. Abban biztos vagyok, hogy az égi pályán Diego Armando Maradona is büszke arra az argentin srácra, aki hatalmas örömöt szerzett hazájának, és örökre beírta magát a futball történelemkönyveibe.

Orosz Krisztofer