Achraf Hakimi a spanyol fővárosban született, a Real Madridban nevelkedett, most mégis Marokkó játékosaként készül szülőhazája válogatottja ellen a labdarúgó-világbajnokság keddi nyolcaddöntőjében. A Paris Saint-Germain szédületesen gyors jobbhátvédje azt tekinti a maga és a társai isteni küldetésének, hogy megváltoztassák az emberek gondolkodását az arab világról – írja a Magyar Nemzet.

Achraf Hakimi csupán 24 éves, de a Real Madrid, a Borussia Dortmund és az Internazionale után a Paris Saint-Germain már a negyedik sztárcsapat, amelyben futballozik. A jobbhátvédnek a gyorsaság a legfőbb értéke, azon kevesek közé tartozik a labdarúgás világában, akik e tekintetben Kylian Mbappéval is felveszik a versenyt.

Van azonban egy kevésbé ismert jellemvonása. Achraf Hakimi hithű muszlimként azért küzd a katari vb-n, hogy a társaival egyetemben dicsőséget hozzon az arab világnak. A marokkói válogatott a Marcának adott interjúban beszélt erről őszintén. Először éppen arra a kérdésre felelt, mit jelent neki elismert sztárként a világbajnokság.

– A válogatott teljesen egyedi. Különösen most, hogy történelmet írunk. Hihetetlen érzés megtapasztalni, mit jelentenek a sikereink a szurkolóinknak. Hatalmas erőt adnak nekünk. Vannak pillanatok az életben, amelyeket sohasem felejtünk el. Ez a világbajnokság azok közé tartozik. – Achraf Hakimi ennél is tovább ment, amikor kimondta: – Meg akarjuk változtatni az ember emberek gondolkodását az arab világról. Bebizonyítani, hogy az arab csapatok az európaiakkal is felvehetik a versenyt. A világbajnokság erre tökéletes alkalom – fogalmazott.

Marokkó húsz év szünet után már négy évvel ezelőtti, oroszországi világbajnokságra is kijutott, ám akkor nem jutott tovább a csoportkörből. Mi több, úgy játszott 2-2-es döntetlent mostani nyolcaddöntős ellenfelével, Spanyolországgal, hogy a spanyolok Aspas révén csak a 91. percben egyenlítettek. Hakimi szerint a mostani marokkói válogatott azért erősebb, mert fiatalabb játékosok alkotják, akik éhesek a sikerre. Akik történelmet akarnak írni…

Achraf Hakimi élete éppenséggel úgy is alakulhatott volna, hogy kedden Spanyolország sikeréért küzd Marokkó ellen. A 24 éves játékos ugyanis nem csupán Madridban született és nevelkedett a Real akadémiáján, hanem fiatalon természetesen bekerült a spanyol korosztályos válogatottba. – Néhány napig ott voltam a többi spanyol fiatallal Las Rozasban, de valahogy nem éreztem otthon magam. Nem történt semmi különös, de éreztem, hogy ez nem az a világ, amit otthon magamba szívtam. Az arab kultúra, a marokkói gyökerek. Ezt akartam – emlékezett vissza.

Így hát Achraf Hakimi 2016-ban bemutatkozott a marokkói U20-as csapatban, s még ugyanabban az évben a felnőtt válogatottban. Fiatal kora ellenére Spanyolország ellen már az ötvennyolcadik meccsére készül a marokkói válogatottban. Hakimi jól ismeri a spanyol játékosokat, különösen Pedrit és Asensiót becsüli sokra, Morata pedig a barátja. S hogy mit vár a keddi nyolcaddöntőtől a katari vb-n? Természetesen győzelmet.