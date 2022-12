A brazil válogatott gól nélküli rendes játékidő, majd 1–1-es hosszabbítás után tizenegyesekkel 4–2-re kikapott Horvátországtól a katari labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében, így meglepetésre búcsúzott a tornától – írta az M4 Sport hivatalos oldala.

A mérkőzés első félideje leginkább tapogatózással és mezőnycsatával telt el – az ötödik percben Brazília mutatkozott meg egy távoli lövéssel, míg a 13. percben Ivan Perisic került helyzetbe, de hét méterről nem találta el a szélről érkező labdát, ami így elzúgott a kapu előtt, a 42. percben aztán már Neymar szabadrúgásánál kellett Dominik Livakovicnak résen lennie. A két együttes játékán már érződött a negyeddöntő tétje: a fiatal, gyors, brazilok lendületét sikerült megtörnie a tapasztalt, a hangsúlyt a kőkemény védekezésre fektető horvátoknak, így nem volt kifejezetten izgalmas az első félidő.

A második játékrészt érezhetően nagyobb elánnal kezdte meg Brazília, amely tíz perc alatt két nagy helyzetet is kidolgozott, az első végén Josko Gvardiol szerzett majdnem öngólt, míg az 55. percben Neymar köszönhetett volna be, ziccerénél azonban bravúrral védett Livakovic.

A 66. percben ismét a horvát kapus volt a hős, Livakovic ekkor Lucas Paquetá helyzeténél hárított hatalmasat, nem sokkal később Neymar előtt adódott lehetőség, de kiszorult helyzetből már csak a kapusba tudott lőni. A nyolcvanadik percben Neymar gurította le a labdát Paquetának, aki tizenkét méterről a jobb alsót vette célba – már-már természetes módon viszont ezt is fogta a horvát hálóőr.

Noha a brazilok uralták a második félidőt, hiába a számos lehetőség, a rendes játékidőben nem született gól, így következhetett a kétszer tizenöt perces ráadás. Érdekesség, hogy Horvátországnak a kilencven perc alatt egyetlen, a kaput is eltaláló lövése sem volt. A hosszabbítás első játékrészének végén aztán megtört a brazil jég, Neymar kényszerítőzött Paquetával, majd eltolva a labdát Livakovic mellett, közvetlen közelről a jobb felsőbe bombázott. A záró negyed órában a brazilok átengedték a területet a horvátoknak, Zlatko Dalic alakulata a 116. percben le is kontrázta ellenfelét, a támadás végén Petkovic 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt – a támadónak szerencséje is volt, a labda ugyanis megpattant az egyik védőn.

Horvátország az első, kaput is eltaláló kísérletéből gólt szerzett.

Mivel az állás a folytatásban már nem változott, a továbbjutó sorsáról a tizenegyesek döntöttek: Livakovic rögtön kifogta Rodrygo lövését, s mivel a horvátok egyáltalán nem hibáztak, Marquinhos pedig a negyedik kísérletnél a lécre bombázott, Modricék a párbajban 4–2-vel búcsúztatták a vb-favorit brazilokat, egyúttal bejutottak a torna elődöntőjébe.

HBN