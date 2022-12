A H-csoport utolsó fordulójában a Ghána–Uruguay találkozón még mind a két együttesnek volt esélye a továbbjutásra, de sok múlott a párhuzamosan zajló Dél-Korea–Portugália meccs eredményétől is. Az első perctől érződött, hogy Uruguay győzelmi kényszerben lépett pályára, ugyanis sokkal lendületesebben kezdett, mint az első két találkozóján. Az utolsó kulcspasszokba azonban rendre hiba csúszott, így fölénye meddőnek bizonyult. A 20. percben – a videobíró segítségével – Ghána javára megítélt büntető felidézte a két gárda 2010-es, emlékezetes negyeddöntőjét – akkor a most is pályán lévő Suárez kezezését követően az afrikai csapat a hosszabbítás utolsó percében rontott 11-est.

Ezúttal is hibíztak a ghánaiak: André Ayew lövését hárította Rochet. A kihagyott lehetőség pedig ugyanúgy gyorsan megbosszulta magát, mint 12 éve a 11-es párbajban: előbb egy védelmi hibát kihasználva De Arrascaeta fejjel volt eredményes, majd egy mintaszerű akció végén szintén ő gyönyörű kapásgólt lőtt.

A folytatásban visszavett a tempóból az immár továbbjutásra álló dél-amerikai együttes, a ghánai alakulat pedig kettős cserével próbált frissíteni. A játék az uruguayiak jóvoltából töredezetté vált, az afrikaiak pedig hiába próbálkoztak erőtlenül, nagy helyzete ebben a periódusban is a riválisnak volt, Suárez azonban célt tévesztett. Az utolsó negyedórára fokozódott a nyomás az uruguayi kapura, ekkor már voltak ígéretes lövései Ghánának, egy ízben például Rochet hatalmas bravúrral tolta szögletre Kudus próbálkozását.

Éppen letelt a 90 perc, amikor a másik pályáról jött a hír, hogy a dél-koreaiak a hajrában megszerezték a vezetést Portugáliával szemben, majd le is győzték őket. Ezzel hirtelen Uruguay is kiesésre állt, a kétszeres világbajnoknak egy, az afrikai csapatnak két gólt kellett volna szereznie a 16 közé jutáshoz. A hatalmas rohanásban mindkét válogatott többször is betalálhatott volna, de a kapusok bravúrokkal mentettet, az eredmény már nem változott, így végül együtt búcsúztak a tornától a csapatok.

MTI