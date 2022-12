A spanyol válogatott 0–0-s rendes játékidő, majd kétszer tizenöt perces hosszabbítás után tizenegyesekkel 3–0-ra kikapott Marokkótól a katari labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében, ezzel nagy meglepetésre búcsúzott a tornától – számolt be az m4sport.hu oldal. Nem meglepő módon hatalmas spanyol mezőnyfölényt hozott a mérkőzés, Luis Enrique együttese az első tizenöt percben már 80 százalékban birtokolta a labdát. Ez azonban helyzetekben nem nagyon mutatkozott meg, az első, kaput is eltaláló kísérletre például 33 percet kellett várni, s az is egy távoli lövés volt, amit Unai Simón, a spanyolok kapusa magabiztosan védett. Érdekesség, hogy a játékrész hajrájában veszélyesebben futballozott az afrikai alakulat, a spanyolok ezzel szemben egyáltalán nem találták a rést ellenfelük masszív védelmén.

A második félidő a labdabirtoklást tekintve onnan folytatódott, ahol az első véget ért – Luis Enrique csapata türelmesen járatta a labdát, míg a marokkói fal visszahúzódott, s kontrajátékra rendezkedett be. Nem mondhatni, hogy az etap bővelkedett volna az izgalmakban, az egyetlen kísérletet az 54. perc hozta el: egy szabadrúgás után Dani Olmo tekert a tizenhatos sarkáról, Bono azonban figyelt, így ki tudta ütni a léc alá tartó labdát. A hosszabbítás hajrájában Olmo szabadrúgásánál ismét Bonónak kellett figyelnie – ezzel véget is ért a rendes játékidő, s mivel az eredményjelzőn továbbra is 0–0 állt, következhetett a kétszer tizenöt perces ráadás.

A hosszabbítás, sőt, a találkozó talán legnagyobb helyzete a 104. percben jött, amivel Marokkó el is dönthette volna a továbbjutás sorsát: Valid Seddira került ziccerbe, hét méterről próbálkozott laposan, de Simón bravúrral védett.

Az utolsó pillanatokban aztán Antonio Sarabia találta el közvetlen közelről a kapufát, így nem tudta lezárni a mérkőzést. Noha Spanyolország egészen félelmetes mennyiségű, egészen pontosan 1019(!) darab passzal fejezte be a 120 percet (a marokkóiaknál ezzel szemben ez a szám csak 304 volt), gólt nem sikerült lőnie, így jöhetett a tizenegyespárbaj.

A spanyoloknál az épp a büntetőkre becserélt Sarabia egyből kapufát lőtt, Carlos Soler rögtön utána a kapusba vágta a labdát – a harmadik marokkói tizenegyest Simón hárította, utána viszont Sergio Busquets is rontott, a mindent eldöntő kísérletet aztán Asraf Hakimi bepanenkázta, amivel Marokkó kiejtette a végső sikerre is esélyes Spanyolországot, s bejutott a negyeddöntőbe.

Az utolsóként talpon maradt afrikai válogatott a szombati negyeddöntőben a kedd esti Portugália–Svájc párharc továbbjutójával találkozik.

HBN