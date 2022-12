Afrika első vb-elődöntős csapatának tagjai már mindenképp hősök hazájukban. S Marokkó vitézei között is előkelő helyre kívánkozik Juszef en-Nesziri, aki a Portugália elleni negyeddöntőben elért győztes találatával ráadásul az észak-afrikai ország legeredményesebb vb-gólszerzője lett. A Franciaország ellen elveszített elődöntőben aztán egészen más csúcsot döntött meg – írja a Magyar Nemzet.

Marokkó világbajnoki történelme eddig nem volt sikerekben gazdag. Az észak-afrikai válogatott idén hatodszor szerepelhetett futball-vb-n, s korábban csak egyszer, 1986-ban jutott el a torna kieséses fázisába. Igaz, Marokkó azzal is történelmet írt, hiszen első afrikai csapatként volt képes erre. Idén az elődöntővel ismét a kontinens úttörői lettek Atlasz oroszlánjai. A menetelés egyik kulcsfigurája Juszef en-Nesziri volt. A Sevilla támadója a Kanada elleni csoportmeccsen az első marokkói futballista lett, aki két különböző vb-n is betalált, miután a 2018-as oroszországi viadalon Spanyolország kapuját vette be.

Közös volt a két gólban, hogy nem azon múlt Marokkó sorsa: négy éve már biztos kiesőként várta a spanyolok elleni meccset a csapat, míg idén En-Nesziri gólja nélkül is meglett volna a továbbjutás. Egészen más volt viszont a helyzet Portugália ellen: En-Nesziri fejese nemcsak az első – és négy meccs után továbbra is egyetlen – marokkói gól volt kieséses szakaszban játszott világbajnoki találkozón, hanem történelmi elődöntőt is ért.

Juszef en-Nesziri pedig a Cristiano Ronaldóékat elszomorító találattal Marokkó történetének legeredményesebb vb-góllövője lett, ellépve három kétgólos játékos mellől. A Sevilla támadója ezzel már garantálta magának a hősi státust, az elődöntőben viszont egy sokkal kellemetlenebb csúcsot ért el.

En-Nesziri Franciaország ellen a neki jutott, nagyjából hetven játékperc alatt mindössze háromszor ért a labdához. Az 1966-os vb óta vezetnek erre vonatkozó statisztikákat, s a marokkói támadó csúcsot döntött: ilyen kevés érintéssel egyetlen labdarúgó sem hozott le azóta olyan meccset, amelyen egy teljes félidőnél többet töltött a pályán. Alighanem ezt a rekordját szívesen elfelejti En-Nesziri. A jó hír számára az, hogy minden bizonnyal mindenki más is a másik csúcsára emlékezik majd.