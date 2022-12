Eden Hazard közösségi oldalán jelentette be, hogy többet nem lép pályára a belga labdarúgó-válogatott színeiben – adta híról az M4 Sport oldala. A belga csapatnál a 2022-es világbajnokság inkább szólt a belviszályokról mintsem a fociról. A csoportkörből való csúfos kiesés után lehetett számítani változásokra. A legelsőt kedd délelőtt jelentette be a Real Madrid támadója, Eden Hazard.

A válogatottban 126 mérkőzésen 33 gólt szerző játékos szerdán hivatalos Instagram-oldalán jelentette be, hogy nem lép többször pályára nemzeti csapatban. Hazard éveken át a belga válogatott meghatározó tagja volt, vezérletével a 2018-as vb-n bronzérmesek lettek, míg a 2016-os és a 2020-as Európa-bajnokságon a negyeddöntőig jutottak. Visszavonulásával egy korszak zárulhat le az ország labdarúgásában. “Ma új lapot nyitunk… Köszönöm a szereteteteket és a páratlan támogatásotokat. Köszönöm mindazt a boldogságot, amit 2008 óta együtt éltünk át. Úgy döntöttem, befejezem a válogatott karrierem. Az új generáció már készen áll. Hiányozni fogtok.” – írta.

HBN