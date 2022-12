Javában zajlik a 22. labdarúgó-világbajnokság, melyet a torna története során először rendeznek télen. A közel két hete zajló katari világverseny rengeteg izgalmat, számos meglepetést és fordulatot hozott eddig, és minden bizonnyal a hátralévő találkozókon is hasonlóra számíthatnak a futball kedvelői – írja a dvsc.hu, amely kíváncsi volt, hogy a klub labdarúgói mit gondolnak a világbajnokságról, valamint mely csapat számukra a favorit.

Szrdjan Blagojevics vezetőedzőnek különleges lesz a pénteki nap, hisz este 8-tól hazája válogatottja, Szerbia lép pályára Svájc ellen egy élet-halál mérkőzésen. – Teljes szívemből szurkolok Szerbiának, hogy bejusson a legjobb 16 csapat közé. A feladat nem könnyű, ráadásul az első két találkozó sem sikerült túl jól, de mindannyian bízunk a legjobbakban. Nagyon érdekes amúgy a világbajnokság. Elég jó a ritmus, ami egyébként várható is volt, hiszen a szezon közepén járunk. Néhány csapat okozott némi meglepetést, de a favoritok nem fognak hibázni, és kijön a minőségbeli különbség. Véleményem szerint a spanyolok mutatták eddig a legtöbbet, de a franciákat és a brazilokat sem szabad lebecsülni. Rendkívül érdekes napok előtt állunk – fogalmazott Szrdjan Blagojevics.

A DVSC saját nevelésű csapatkapitánya, az immár 109 válogatottsággal rendelkező csúcstartó, Dzsudzsák Balázs elmondta, ő máshogy szurkol a világbajnokságon. – Brazíliának szurkolok, mint csapat, és személynek szurkolok, mint Messi. Ezáltal pont a két legnagyobb ellentétet említem, de egy brazil-argentin döntőnek nagyon örülnék.

Számomra egy fontos, hogy jó mérkőzést lássanak a szurkolók. Nem jó, ha minden csapat a túlélésre megy, és beáll hátra védekezni.

Én élvezetes meccseket várok. Ezért is örültem kifejezetten a szaúdi feltámadásnak, teljes őrület vette őket körül, amíg életben voltak a világbajnokságon. A kisebb nemzetek próbálják felszívni magukat, kapaszkodnak az akaratba, a hitbe és a szívbe, de a németek kivételével a topcsapatok megmutatták, hogy kvalitásban előrébb tartanak. Bízom benne, hogy Neymar mielőbb felépül, és szeretném kiemelni a PSV saját nevelésű támadóját, Gakpót, aki eddig három meccsen három gólt szerzett, ő könnyedén elnyerheti a torna felfedezettje címet – zárta szavait a csapatkapitány.

A csapat 27-es mezszámú középpályása, Bódi Ádám Portugáliának szurkol, mégpedig Cristiano Ronaldo miatt. – Nagyon szeretném, ha úgy tudna levonulni a nagyszínpadról, hogy az Európa-bajnokság után a világbajnokságot is megnyeri. Ezt nyilván Messi nem mondhatná el magáról. Ronaldo egész pályafutását végigkísértem, nagyon közel állt hozzám, és tetszett, amit produkált. Nekik szurkolok, de a brazil-francia kettős nagyban befolyásolhatja a portugálok végső győzelmét. Ha a meccseket nézzük, az első félidők többnyire unalmas játékot hoznak, a második játékrészek pedig az izgalmakról szólnak. Az 5-10 perces hosszabbításokat azonban nem tudom hova tenni, számomra borzasztó, hogy ennyi ráadás van egy-egy összecsapás végén. Vannak csalódást keltő csapatok, például Belgium és Németország, viszont surranópályán akár Spanyolország is odaérhet a végén. Fiatal gárdáról van szó, amely titkos esélyese lehet a világbajnokságnak – mondta Bódi Ádám.

Forrás: AFP / Adrian Dennis

Alexandrosz Kiziridisz épp Görögországban tartózkodik jelenleg, ahol a családjával és a feleségével követi a labdarúgó-világbajnokságot. A középpályás elmondta, szerelmesek a fociba, és számukra a futball legszebb versenye zajlik épp. Messi miatt pedig természetesen nem másnak, mint Argentínának szurkol.

A Loki legújabb magyar felnőttválogatottja, Baráth Péter is mesélt a klubhonlapnak a vb-ről. A 20 esztendős középpályás úgy látja, hogy sok a hasonló képességű csapat, ennek köszönhető, hogy számos csoportban az utolsó játéknapon dől el a továbbjutás.

Brazil vagy francia győzelmet tippelnék, de Argentína, Spanyolország, és a Nemzetek Ligájához képest jobb formában lévő Anglia is okozhat még nehézséget

– osztotta meg Baráth.

Megyeri Balázs úgy véli, amennyire meglepő a helyszín és az időpont, annyi meglepetés született a pályán is. – Több nagynevű válogatott is elvérzett, és vannak meglepetés továbbjutók is. Argentínát és Brazíliát tartom a legfőbb esélyesnek, még akkor is, ha talán az argentinok Szaúd-Arábia elleni veresége volt eddig a torna legnagyobb meglepetése. Szurkolok Messinek, hogy ne csak klub- és egyéni szinten érjen csúcsra, hanem válogatott szinten is mindent megnyerjen, amit lehet – nyilatkozta a hálóőr.

Forrás: AFP / Kirill Kudryavtsev

A Loki montenegrói légiósa, Dusan Lagator úgy véli, szurkolói szemmel remek időpontban kezdődött a 22. világbajnokság. – Odakint már elég hideg van, így mindenki otthonról tudja nézni a találkozókat. Különleges varázsa ennek a vb-nek, hogy ennyi meglepetés született eddig. Személy szerint azt szeretem, ha a papíron gyengébb csapat legyőzi a jobbat. USA és Japán kellemesen meglepett a játékával, és szeretném, ha a „szomszédok”, Szerbia és Horvátország minél tovább menetelnének. Ettől függetlenül szerintem Argentína emeli magasba a trófeát a végén – mondta Dusan Lagator.