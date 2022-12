Az argentin válogatott drámai mérkőzés végén 2-2-es rendes játékidőt követően tizenegyesekkel 4-2-re legyőzte Hollandiát, és bejutott az elődöntőbe. A dél-amerikai csapat legnagyobb sztárja, Lionel Messi a találkozó után kitért a meccset vezető Antonio Mateu Lahozra is. A valenciai bíró 18 sárga lapot osztott ki a 120 perc során, amiből jutott a kispadokon ülőknek, még be sem állt és már lecserélt játékosnak, miközben a pályán számos alkalommal erélytelen volt. Lionel Messi nem is hagyta szó nélkül a ténykedését:

– Ennek a meccsnek nem így kellett volna véget érnie. Nem szeretnék a bíróról beszélni, mert meg fognak büntetni, de mindenki jól láthatta, hogy mi történt. Féltünk a meccs előtt, mert jól ismerjük a bírót, és szerintem a FIFA-nak meg kell néznie, hogy mi történt. Egy ilyen meccsre egyszerűen nem lehet ilyen bírót küldeni – fogalmazta meg kritikáját Messi.

HBN