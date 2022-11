A 2014-ben vb-győztes német válogatott Japán ellen kezdte meg világbajnoki szereplését, a két nemzeti csapatnak ez volt az első hivatalos tétmérkőzése egymás ellen. Hansi Flick sérülés miatt Leroy Sanéra sem számíthatott, de a Bayern sztárja nélkül is a németek voltak a találkozó egyértelmű esélyesei – számolt be az Origo.

Hatalmas fölényben kezdték a meccset a németek, azonban a 9. percben gólt lőttek a japánok, igaz les előzte meg a támadást. A 21. percben nagyot kellett védenie a japán kapusnak, Gondának, aki Kimmich távoli bombájánál mutatott be látványos bravúrt. A félidő közepére egyre nagyobb nyomás alá helyezte Flick csapata az ellenfelét, de a japán védők többször is önfeláldozó módon mentettek. A 32. percben a visszafelé cselező Raummal szemben szabálytalankodott Gonda, így 11-est kaptak a németek, amelyet Gündogan magabiztosan váltott gólra. A szünetig az eredmény már nem változott, az egyre felszabadultabban játszó német válogatott magabiztosan vezetett 1-0-ra.

A második játékrész elején a nagy kedvvel játszó Musiala növelhette volna az előnyt, de 12 méterről hatalmas helyzetben a kapu fölé lőtt a Bayern tinisztárja. A 60. percben a második gólját is megszerezhette volna Gündögan, de a kapufa megmentette a japánokat. A félidő közepén a japánok többször felértek a német kapu elé, Rüdigeréket viszont nem tudták átjátszani. A 70. percben Gonda több hatalmas bravúrt is bemutatott, Hofmann és Gnabry helyzeteinél hihetetlen reflexmozdulatokkal hárított. A másik oldalon Neuer is elképesztően nagyot védett Ito megpattanó lövésénél.

Aztán jött a hidegzuhany: a németek sztárkapusa Minamino erőből belőtt labdáját középre tudta ütni, az érkező Doan viszont közelről kiegyenlített a 75. percben. Az egyenlítő gól után jött csak az igazi szenzáció, Schlotterbeck helyezkedési hibáját remekül használta ki Aszano és éles szögből fantasztikusan pörgetett a léc alá a 83. percben. A németek megnyomták az utolsó perceket, de csak helyzetekig jutottak, egyenlíteni már nem tudtak. A japánok óriási meglepetésre 2-1-re nyertek és az argentinokat legyőző szaúdiak után a világbajnokság újabb szenzációját szolgáltatták.

HBN