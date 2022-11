A selecao rajongói számára is véget ér a feszült várakozás, hiszen csütörtökön a G csoport küzdelmei is megkezdődnek a katari vébén. Neymarék Szerbia ellen mutatkoznak be a tornán a nap utolsó mérkőzésén, az összecsapásnak lokis pikantériája van, hiszen Szrdjan Blagojevics vezetőedző (valamint Sasa Semeredi és Dejan Fijala asszsztens edzők) szerb, míg a középső védő Charleston brazil. A dél-amerikai játékost a Haon korábban már kérdezte a tornáról, ezúttal a DVSC szakvezetőjénél érdeklődtünk, ő miként várja hazája nyitómeccsét.

– Vártuk már a világbajnokság kezdetét, különösen a szerb kollégáimmal – ismerte el Szrdjan Blagojevivs. – A válogatottunk igazán jól szerepelt a selejtezőkben, régen nem láttunk ilyen jó futballt Szerbiától, bátor támadójátékkal, magas labdabirtoklással, gyors átmenetekkel. Szokatlan volt a formáció és válogatási szisztéma egyaránt, talán néhányan azt mondanák, hogy kiegyensúlyozatlan, de a játékosoknak, valamint a stábnak köszönhetően ez mégis mind remekül működött. A világbajnokság maga persze már egy új sorozat, kihívás lesz mindezt megismételni Katarban.

Nem könnyű a csoportunk, ha továbbjutunk, akkor már sikeresnek mondható a szereplésünk, ezen túlmenően minden más nagyszerű lenne.

Érdekes világbajnokság előtt állunk, számos kiváló válogatott van ott a tornán, ennélfogva sok a bizonytalansági tényező. Mivel a szezon közepén vagyunk, nem pedig a végén, én jobb minőségű, és intenzívebb futballra számítok – nyilatkozta a Loki trénere, aki a vébé legnagyobb favoritjának Brazília mellett Belgiumot tartja.

A Brazília–Szerbia mérkőzés csütörtökön 20 órától (tv: M4 Sport) kezdődik.

MSZ