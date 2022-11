A vb-csoportkör első fordulójának záróakkordjaként pályára lépett az egyik nagy esélyes, brazil válogatott is Szerbia ellen. Tite csapatában olyan nevek szorultak ki a kezdőből, mint Dani Alves, Fabinho, Gabriel Jesus vagy Rodrygo, de így is bombaerős tizenegy énekelte a himnuszt. A favoritok közül biztos, hogy a brazilokra várt a legnehezebb feladat, hiszen az a szerb válogatott volt az ellenfelük, amelyikben ugyancsak hemzsegnek a topligás sztárok, mnt Dusan Tadics, Szergej Milinkovics-Szavics, vagy Dusan Vlahovics – számolt be az Origo.

Pont úgy kezdődött a meccs, ahogy vártuk, a brazilok igyekeztek irányítani, a szerbek pedig egy-két kemény belépővel elejét venni, hogy lendületbe jöjjennek. Pavlovics ennek jegyében már a 6. percben sárga lapot kapott. Neymar a 10. percben villant először, de Casemiro indítása után lövés helyett cselezni próbált, így szerelni tudták a védők. A 13. percben a másik csatárzseni, Vinicius Jr. is helyzetbe került, azonban Zsivkovics az utolsó pillanatban tisztázni tudott előle. Neymar szögletből is megpróbált kapura csavarni, Vanja Milinkovics-Szavics azonban kiütötte a léc alá tartó labdát.

A 21. percben Casemiro lövését kellett védenie a szerb kapusnak, majd a másik oldalon Alissonnak kellett tisztáznia a kilépő Tadics elől. Volt tempója a meccsnek, jó volt végre egy olyan mérkőzést látni, ahol nem csak tologatták a labdát a csapatok az első félórában. A következő, egyben a félidő utolsó nagy lehetőségére a 41. percig kellett várni, amikor a felszabadítani igyekvő Milenkovics saját magát rúgta fejbe a labdával, Vinicius lecsapott, kilépett, de a hibázó szerb védő utolérte, és az utolsó pillanatban kirúgta előle a labdát.

Szünet után még egy perc sem telt el, amikor Rafinha törhetett egyedül kapura, de szinte belevezette a labdát a szerb kapusba. Látszott, hogy a brazilok minél előbb be akarják vinni az első ütést, szinte csak náluk volt a labda. A 49. percben Neymar indult meg, Gudelj azonban utolérte, és még a 16-os előtt felrúgta egy sárga lapért cserébe. A szabadrúgást azonban nem Neymar nem tudta kapura tekerni a magas szerb sorfal fölött. A szerbek az 58. percig szinte a labdával sem találkoztak, nemhogy helyzetig jutottak volna, akkor viszont Tadics beadása után kellett szögletre menteniük a braziloknak. Válaszul a 60. percben Alex Sandro lőtt kapufát jó 25 méterről.

A 62. percben aztán megtört a jég és a szerb védelem ellenállása: Neymar cselezgetése után Vinicius Jr. elé került a labda, a brazil sztár lövését csak középre tudta ütni Milinkovics-Szavics, az érkező Richarlison pedig négy méterről könnyedén passzolt az üres kapuba. Dragan Sztojkovics rögtön cserélt, Lukics és Mladenovics helyére Dusan Vlahovics és Darko Lazovics érkezett a csatársorba. A következő helyzet azonban így is a brazilok előtt adódott, de előbb Neymar tolta meg hosszan a labdát, majd Vinícius botlott el benne és a saját lábában. A 70. percben egy szöglet után alakult ki veszély a brazil kapu előtt, de végül Lazovics csak a lelátóra tudott lőni 17 méterről. Na, de, ami válaszul a túloldalon történt! A 73. percben Vinícius labdáját ballal felpörgette, jobbal pedig gyönyörűen ollózta a szerb kapuba – lehet, hogy az egész vb legszebb gólját láttuk már most!

A 79. percben a brazilok a két gólos hős helyett Gabriel Jesust vetették be, de, hogy egy kis izgalom is legyen: Neymart is le kellett cserélni, az ő helyére Antony érkezett. A csere után előbb Casemiro lőtt egy hatalmas felső lécet 20 méterről, majd egy perccel később Fred 16-ról küldött lövését ütötte ki Milinkovics-Szavics. Az utolsó tízpercet már végiglabdázták a brazilok, és a szerbek is úgy voltak vele, hogy majd Kamerunt legyőzik a második fordulóban.

A szerbek a vártnál kevesebbet mutattak, a brazilok viszont bizonyították, hogy miért tartják őket a világbajnokság legnagyobb esélyesének. A második fordulóban Brazília–Svájc és Kamerun–Szerbia mérkőzést rendeznek majd.