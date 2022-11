Kevesebb mint egy hét múlva ismét eljön a futballszurkolók ideje szerte a világon, hiszen 2018 után vasárnap kezdetét veszi Katarban a labdarúgó világbajnokság. Minden fanatikusnak, sportolónak, s főleg a résztvevőknek ez a dátum piros betűs nap, hiszen köztudottan a futball világnak ez a legnagyobb eseménye. A Loki játékosai sem kivételek ez alól, habár szüneten lesznek a labdarúgók, mégis nagy valószínűséggel követni fogják a torna mérkőzéseit. Megyeri Balázs a Haonnak elmondta, szokatlan időpontban rendezik a vb-t, ám nagy érdeklődéssel várja annak kezdetét, s a nagy hiányzóról is szót ejtett a kapus. – Az olasz válogatottat például én is kedvelem, sajnálom, hogy nem lehetnek ott Katarban. Az a stílus, és temperamentum, amit ők képviselnek élményszámban megy. Úgy gondolom, hogy Argentína és Brazília nagyon erősnek tűnik. Főleg az előbbi, hiszen sokan úgy vélik, hogy itt az ideje annak, hogy Lionel Messi is magasba emelhesse a trófeát. Európából pedig mindegyik kvalifikált csapat komoly játékerőt képvisel, így elég nehéz megtippelni ki lesz az, aki megnyeri a világeseményt – fejtette ki a hálóőr.

A DVSC játékosai a vb nagy része alatt szabadságukat töltik majd, így komplikáltabb közös meccsnézést szervezni. A szituációt csak nehezíti, hogy idén több légiósa van a csapatnak, akik valószínűleg hazájukban tartózkodnak majd ez idő alatt. A sportoló elmondta, spontán szervezés alapján fogja követni a világbajnokságot. – Először fordul elő, hogy novemberben és decemberben zajlik egy ekkora esemény. Ráadásul ekkor lesz a csapat szüneten, így valószínűleg spontán fogunk egyszer-egyszer összeülni és nézni a remélhetőleg jobbnál jobb összecsapásokat. Érdekesnek ígérkezik, hiszen amíg mi itthon edzünk a hidegben, addig a válogatottak remek időben lépnek pályára – mondta az egykor Görögországban is légióskodó kapus.

Megyeri Balázs elárulta, szíve szerint Argentínát látná végső győztesként, mert Lionel Messi megérdemelné a világbajnoki győzelmet.

Orosz Krisztofer