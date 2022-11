A vasárnapi játéknap rangadóját este a spanyol és a német válogatott játszotta egymással. A 2010-es győztes remekül kezdte a tornát, hiszen egy 7–0-val átgázolt Costa Ricán, azonban a 2014-es aranyérmes egy rendkívül meglepő, 2–1-es vereségbe szaladt bele Japán ellen.

Az intenzív első félidőt a sok mezőnymunka jellemezte, a felek kevés teret és lehetőséget adtak a riválisnak, a letámadások elég gyorsan labdaszerzést eredményeztek. A spanyolok a várakozásoknak megfelelően azért hosszabb ideig tudták megtartani a labdát, de azokból már kevés veszélyes támadást vezettek. Olmo átlövése a 7. percben még ígéretesnek bizonyult – Neuer és a keresztléc közösen mentett –, miként Jordi Alba távoli bombája is, ami kapu mellé ment.

Ezektől eltekintve a szünetig a határozott és feszes német védelem, valamint Ferran Torres gyakori körülményeskedése együttesen szabott gátat a spanyol akciók befejezésének. A németek gyors és direkt ellenakciókban, valamint abban bízhattak, hogy a labdakihozatal során sokszor túl nagy kockázatot vállaló spanyol védelem hibázik. A 40. percben Rüdiger egy szabadrúgás után fejelt a kapuba, de mivel lesről tette, az eredmény nem változott.

A szünet után maradt a szorgos mezőnymunka, amely mindkét oldalon technikai hibákkal párosult. Aztán a 62. percben egy centerezésből megszerezte a vezetést Spanyolország a már sokszor leírt Álvaro Morata talált be. A hátrányba került német együttes cserékkel pörgette fel a játékát, rögtön mezőnyfölényhez és helyzetig is jutott, Musiala ziccerét azonban óriási bravúrral védte Unai Simon. Az erősödő német nyomás aztán egyenlítést ért, a spanyol cserecsatár után a németek kispadról érkezett centere, Niclas Füllkrug is eredményes volt.

Ezzek a spanyolok 4 ponttal az E csoport élén, míg a németek eggyel az utolsó helyen állnak. Hansi Flick együttesének kötelező jelleggel meg kell vernie Costa Ricát az utolsó fordulóban, ha tovább akar jutni.

