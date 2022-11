A brazil válogatott Casemiro zseniális góljával 1-0-ra verte a svájci csapatot, ezzel pedig bebiztosította a helyét a vb legjobb 16 csapata között. A Neymar nélküli brazilok sokáig szenvedtek, de ezzel a minimális sikerrel máris továbbjutottak, a svájciak majd a szerbek ellen küzdhetnek a továbbjutásért – írta az Origo.

A végső győzelemre is esélyes brazil válogatott a sérült Neymar és Danilo nélkül lépett pályára második világbajnoki csoportmeccsén. A szupersztár helyére a Manchester United játékosa, Fred került, míg a védelemben Eder Militao kezdett. A svájciak is változtattak, Xherdan Shaqiri helyén Fabian Rieder kezdett, így stabilabbá téve az európai csapat védekezését. Az első fordulóban a brazilok Szerbia, a svájciak Kamerun ellen nyertek, így a továbjutás szempontjából komoly tétje volt a meccsnek mindkét csapat számára.

Az első percekben a svájciak próbáltak tekintélyt szerezni maguknak pár keményebb belépővel, és az első 10 percben nem is akadt túl sok lehetőség a brazilok előtt. Az első kisebb lehetőségek Richarlison bemozdulásai után alakultak ki, de a kapu előtt nem sikerült jó megoldásokat választaniuk a brazil támadóknak. A 28. percben akadt először komoly dolga Sommer kapusnak, amikor Vinícius kapott egy ívelt labdát jobbról, majd estében kapura küldte a labdát, de nem találta el tökéletesen, így ki tudta ütni a labdát Sommer. Nem sokkal később Raphinha lövését védte simán megint a kapus. A 45. percben apró közjáték zavarta meg a meccset, egy rövid időre lekapcsoltak pár lámpát, így félhomályban vártak pár másodpercet a játékosok, hogy a brazil csapat elvégezhessen egy szögletet.

Félidőben Tite cserélt, beküldte Paquetá helyére a Real Madrid focistáját, Rodrygót, de a játék képe nem változott meg egy csapásra. Tíz perc után Alisson adta el a labdát kis híján a saját büntetőterületén belül, majd Vinícius beadásáról maradt le középen nagyon kevéssel Richarlison. A 64. percben megszerezték a vezetést a brazilok, akik több svájci hibát használtak ki. A védők többször is centikkel vétették el a labdát, majd Casemiro passza után Vinicius talált a kapuba, de nem sokkal később kiderült, les előzte meg a gólt az akció során, így a salvadori Barton szabadrúgást ítélt. Az utolsó 20 percre beállt Antony és Gabriel Jesus is Richarlison és Raphinha helyére, de nem ők hozták a megváltást a braziloknak, hanem Casemiro. Egy szép ritmusváltás után Rodrygótól kapott labdát, és jobb külsővel remekül pörgetett a bal kapufa mellé a 84. percben. A svájciak érthetően összeomlottak, a szinte tökéletesen felépített taktikájukat egy egyéni villanás tette tönkre. A hajrában még Sommer védte Rodrygo lövését, majd Vinicius szórakozott el egy újabb lehetőséget, de az 1-0 is elég volt a braziloknak a továbbjutáshoz. Az utolsó körben Kamerun ellen a csoportelsőséget is megszerezhetik a brazilok, míg Svájc majd a szerbek ellen biztosíthatja majd be a továbbjutását, amihez egy döntetlen is elég lenne, ha a brazilo nem kapnak ki Kameruntól.