A világbajnokság szombati napja a Tunézia–Ausztrália összecsapással kezdődött. A D-csoport első fordulójában az afrikai együttes 0–0-s döntetlent játszott Dániával, az ausztrálok azonban 4–1-re kikaptak Franciaországtól.

Ausztrál letámadással és mezőnyfölénnyel vette kezdetét a mérkőzés, a kapu elé ívelt labdák, valamint a kulcspasszok azonban már pontatlanok voltak, így a jól záró tunéziai védelem rendre tisztázott, kapuja nem forgott veszélyben – számol be az MTI. A félidő derekán az észak-afrikai gárda először tudta a támadásait elvinni az ellenfél tizenhatosáig, rögtön lehetőségei is adódtak, az így területhez jutott ausztrálok azonban gyors akcióból megszerezték a vezetést. Tunézia játéka percekre megtört, így egészen a hajráig ismét az ausztrálok kezdeményeztek. Akkor viszont az afrikaiak veszélyeztettek, két komoly gólszerzési lehetőségük is adódott, Drager lövését azonban Souttar blokkolta, majd Mszakni pörgetett az ötösről a kapu mellé.

A szünetben hadrendet váltott Tunézia, amely hátrányban azonnal nekiesett a saját térfelére visszazáró, sorozatos faultokat elkövető ellenfelének. Az ausztrálok hiba nélkül védekeztek, különösen a tunéziai beíveléseknél voltak helyzeti fölényben. A 70. perc környékén ígéretes ausztrál kontra maradt ki, majd a mérkőzésen először Mathew Ryannak akadt védenivalója, mindjárt kétszer is. A hajrában mindkét csapat előtt adódtak gólszerzési lehetőségek, Tunézia előtt több is, az eredmény azonban nem változott. Így Ausztrália nagy lépést tett a továbbjutás felé, bár az utolsó fordulóban biztosan nehéz dolga lesz majd Dánia ellen.