Cristiano Ronaldo volt az egyetlen portugál futballista, akin látszott: bosszantotta a Georgia elleni vereség. Ha nincs ez a váratlan eredmény, akkor a magyar válogatott továbbjutott volna a csoportkörből, s éppen Portugália ellen folytatta volna szereplését – írta meg a Magyar Nemzet. Bár a bosszankodásának ehhez aligha volt köze, Ronaldo örült volna, ha Marco Rossi együttese ellen kellett volna pályára lépnie.

Ronaldo nem tud veszíteni

Cristiano Ronaldo egyszerűen kivetkőzik magából, ha a csapata vereséget szenved. Jó példa erre a portugál labdarúgó-válogatott utolsó csoportmérkőzése, ahol Roberto Martinez csapata borzalmasan gyenge játékot bemutatva 2-0-ra kikapott Georgiától, bár így is csoportelsőként jutott tovább a nyolcaddöntőbe. A lefújást követően Cristiano Ronaldo őrjöngött, az ötszörös aranylabdásnak az ellenfél játékosaival is gondja akadt – olvasható az Origo oldalán. A portugál világsztárnak ráadásul az őt örökké üldöző szurkolókkal is meggyűlt a baja. A portugál válogatott a nyolcaddöntőben a szlovénokkal került össze, és a hétfői ellenfelükkel kapcsolatban egy érdekes statisztika látott napvilágot.