Már a negyeddöntőkkel folytatódik a foci-Eb, pénteken 18 órától spanyol–német meccset rendeznek, majd 21 órától a portugálok a franciákkal csapnak össze a továbbjutásért. Utóbbi találkozó mindennél különlegesebb lesz a DVSC portugál-francia származású játékosának, Brandon Dominguesnek. A Haon a futballistát arról kérdezte, hogyha választania kell, melyik félnek szurkol jobban, és hol követi majd az eseményeket.

Brandon Domingues már a Lokival edz, de szabadidejében a foci-Eb-t is követi

Forrás: Napló-archív

A DVSC 99-es mezszámú játékosa a klub Eb-tippjátékában azt jósolta, hogy Portugália vagy Franciaország nyeri a tornát, akkor még valószínűleg nem gondolta, hogy a két alakulat összekerülhet.

Szoros meccset vár a foci-Eb negyeddöntőjében

Brandon Domingues a portálunkkal megosztotta, hogy mikor mikor nem Debrecenben van, általában Franciaországban, Grenoble városában tartózkodik, mégis valamivel többet beszél portugálul. – Több portugál vérem van. Édesanyám száz százalékban portugál, míg édesapám félig portugál, félig pedig francia. Mindkét nyelvet használom, és persze a Lokinál gyakran angolul kommunikálok a többiekkel. Nagyon különleges számomra lesz megnézni majd a negyeddöntőt, a két válogatott egy ilyen rangos tornán azért nem sokszor találkozik – hangoztatta Domingues, aki azt is elárulta, hogy az egyik fél sikerének jobban örülne.

Természetesen szurkolok mindkét válogatottnak, de ha Portugália továbbjutna, annak jobban örülnék. Az egyik nagy kedvencem Cristiano Ronaldo, aki nagyon megérdemelné, hogy az együttesével még megnyerjen egy Európa-bajnokságot. Egy rendkívül kiélezett meccset várok, nüanszok dönthetnek.

A franciáknak is nagyon jó játékosai vannak – Kylian Mbappe a világ egyik legjobbja, de ott van Marcus Thuram és például Kolo Muani is, akik szintén képesek arra, hogy eldöntsék a meccset. A portugálok kapujában Diogo Costa a szlovénok elleni összecsapáson remekelt, hihetetlen, hogy három tizenegyest is hárított, szerintem a franciák is nehezen tudnak kifogni rajta – tette hozzá a szélső.

A DVSC játékosa szerint az eddiginél a portugálok és a franciák is többre képesek

Brandon Domingues arról is beszélt, hogy természetesen folyamatosan követi a kontinensviadal eseményeit, azonban mikor a csapattal edzésük volt, azokat a meccseket nem látta. Úgy érzi, eddig sok klasszis nem pörgött a maximális hőfokon.

Imádom a labdarúgást, a meccseket is szeretem nézni. Azonban bármennyire is furcsának tűnhet, sokakon azt látom, hogy túl vannak terhelve. A klubszezonban rengeteg meccset játszottak, így fáradtak, és nem tudnak száz százalékosan teljesíteni. Bár láttam szemet gyönyörködtető megmozdulásokat is, sok összecsapás talán az agyonhajszoltság miatt unalmassá vált. Tudom, hogy a portugálok és a franciák is többre képesek, abban bízok, ahogy haladunk előre, a labdarúgók egyre inkább formába lendülnek

– mondta a Loki-játékos, aki végül azt is megemlítette, hogy biztosan a barátaival nézi majd. Mint kiderült, bizonyára a társaságban lesz a DVSC másik két futballistája, Christian Manrique és Jorgo Pellumbi is. – A srácokkal sokszor együtt lógunk, így valószínűleg a pénteki mérkőzést is együtt követjük majd. Mindenki örül, mikor együtt nézhetjük a legmagasabb szintű meccseket, melyekből mindig tudunk tanulni. Remélem egy olyan eseménydús találkozót látunk majd – portugál győzelemmel – amit sose fogunk feledni – zárta Brandon Domingues.