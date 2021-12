Idén egy lista is segítette az adományozni vágyók döntését, akik a tárgyi felajánlások mellett anyagilag is támogathatták a nehéz sorsúak téli ellátását. A szervezet a voroskereszt.hu oldalon is várta a támogatásokat. A felajánlásokból 893 ezer forint folyt be, amelyet a Gyermekszáj Étkeztetési Programjának finanszírozására fordítanak.