Jócskán átformálta a keresletet az eMAG-nál a kormány júliusi 13-i bejelentése, amelyből kiderült, hogy augusztustól az átlagfogyasztás mértékéig lehet kedvezményesen áramot és gázt fogyasztani: az energiahatékonyságot célzó, segítő termékkategóriák forgalma kilőtt, más, a mindennapokhoz nem feltétlenül szükséges árucikkeké pedig csökkent – olvasható a vg.hu-n.

Nem kelendő a medence és a klíma a bejelentés óta

A szokásos nyári slágerterméknek számítható

összeszerelhető és felfújható medencék eladásai 67 százalékkal csökkentek

az eMAG-nál a bejelentés nyomán az azt megelőző héthez képest, ugyanakkor a korábbinál ötödével magasabb átlagáron veszik ezeket: felfújható medencére bruttó 44 ezer, szilárd medencére 80 ezer forint körüli összeget költöttek a vásárlók.

Nagyjából a felére csökkent a szárítógépek eladása, de ugyanennyivel estek a bőröndök, utazótáskák eladásai, ami azt jelzi, hogy sokan a nyaralás költségein spórolnak.

Bár a klímaberendezések eladott darabszáma is csaknem 90 százalékkal visszaesett az új rezsicsökkentési szabályok bejelentése óta, mivel sok háztartásban egy modernebb, kisebb fogyasztású hűtő-fűtő klímaberendezés segíthet a rezsi csökkentésében, az eMAG az eladások visszarendeződésére számít, hiszen a bejelentés óta eltelt napokban a tíz legnépszerűbb berendezés többsége A++ energiabesorolású, és a listán nincs A osztályúnál fejletlenebb modell.

A bejelentést követően mintegy negyedével nőtt a gáztűzhelyek eladása, sokan azért váltanak az utóbbira, hogy az áramfogyasztásuk ne legyen magasabb az átlagnál.

Az eMAG-tól olyan sokan rendeltek fatüzelésű kandallót, hogy ebből ideiglenes készlethiány alakult ki, és a nyári szezonban alapvetően nincs raktáron jelentős készlet e terméktípusból.

Kattintásözön a sparheltekre

Felrobbantotta az internetet a kormány augusztustól érvényes rezsimódosítása, az Árukereső.hu-n pedig a szokásos szezonalitást is felülírták a váratlan lépésre adott fogyasztói reakciók.

A Google keresőjébe a július 10-e és 20-a közötti időszakban több mint 5500 alkalommal írták be a vegyestüzelésű kazán kifejezést az Árukereső.hu oldalára érkező felhasználók.

A keresésekből keletkező tranzakciók és az esetleges vásárlások száma 1300 százalékkal ugrott meg ebben az időszakban, és ezzel még az iPhone 13-at is sikerült lekörözni.

Néhány tucatról szintén 5500 felettire nőtt a kattintások száma a napelem, napelemrendszerek kategóriában, amelyben a tranzakciók száma 20 ezer százalékkal ugrott meg. A sparheltek esetén a kattintásszám 300-ról ötezer fölé száguldott, a keresésekből induló tranzakcióknál pedig 1800 százalékos növekedést látni.

Csak az összehasonlítás érdekében: hűtőszekrényre a meleg miatt öt százalékkal klikkeltek többen július 21-e után, mint előtte, miközben a tranzakciószám 12 százalékkal emelkedett. Ehhez képest a kandallóra keresés a nyári időszak ellenére 300-ról 4000-re nőtt, a tranzakciók esetén 2000 százalékos volt az emelkedés, a villanybojler, vízteres kandalló csoportban szintén tízszeresére a kattintások száma, a kályhák esetén pedig hússzoros a szorzó.

Napelem, fogyasztásmérő és okoskonnektor

Értelemszerűen megnőtt a kereslet az energiahatékonyságot és spórolást célzó termékekre, a napelemek és napkollektorok termékkategória eladott darabszáma megtriplázódott, a forgalma pedig a négyszeresére emelkedett az előző héthez képest.

Sokan ennél egyszerűbb módon terveznek spórolni, amit jól jelez, hogy az online kereskedés hatszor annyi konnektorba dugható fogyasztásmérő aljzatot adott el, mint a megelőző napokban, de csaknem 80 százalékkal több okos konnektor és csaknem másfélszer több elektromos elosztó talált gazdára.

Egyre többen rendelnek csomagautomatába

A napi fogyasztási cikkek tavaly nyárhoz hasonlóan az idén is jól fogynak online. A nagy kiszerelésű tisztító- és mosószereket, pelenkákat és tartós élelmiszereket vásárolnak a legnagyobb számban, de az öt legnagyobb számban rendelt árucikk közé az idei nyáron bekerültek a nem alkoholos italok, a kávék és az állateledelek is. E kategóriák népszerűbbé válása annak köszönhető, hogy az eMAG alkalmazásból ingyen lehet eMAG easybox csomagautomatába rendelni, így jelentős cipekedéstől kímélhetik meg magukat a vásárlók fogyasztási cikkek beszerzésekor is.

Mivel csaknem két és félszeresére nőtt az easyboxok száma Magyarországon (550 helyszín) a tavalyi nyár első feléhez képest, egyre több vásárló találhat a közvetlen közelében csomagautomatát.

Az easyboxba kért rendelések száma is megháromszorozódott az eMAG-nál (18 ezerhez képest közel 60 ezer rendelés) tavaly nyárhoz képest, és ugyancsak több mint triplájára (10-ről 32 százalékra) nőtt a csomagautomatás rendelések aránya az összes rendelésből.

