Sütés közben döbbent rá, hogy nincs otthon méz? Vagy egyszerűen csak szeretne egy könnyen beszerezhető vegán mézhelyettesítőt? Esetleg a méhpopuláció miatt aggódik? Bármi is legyen az oka, hogy a mézet valami másra cserélné, a Mindmegette számba vette, hogy milyen mézpótlókkal süthetünk-főzhetünk.

A méz egyre gyakrabban szerepel az összetevők között, különösen, ha „cukormentes" receptről van szó. Pedig szó sincs arról, hogy a méz diétás lenne: aki figyelni szeretne a testsúlyára, bánjon óvatosan ezzel a ragacsos édességgel. A mértékletesség fontos: 1-2 teáskanálnyi naponta nem árt, sőt ásványi anyag és antioxidáns tartalma, természetes antibakteriális hatása miatt jól tesszük, ha az étrendünk része marad, a túl sok mézfogyasztás azonban – a cukorhoz hasonlóan – nemcsak súlygyarapodáshoz vezethet, de megnő a 2-es típusú cukorbetegség és szívbetegségek kialakulásának kockázata is. A népszerű gasztronómai portál szerint a következőkkel helyettesíthetjük leghatékonyabban a mézet:

Datolyapaszta

A datolyapaszta készen is kapható, de otthon is egyszerűen elkészíthető: áztassuk be a kimagozott datolyát gyümölcslében vagy vízben 1 órára, majd konyhai robotgépben őrölt meg. Ha túl sűrű, adj hozzá ízlés szerint folyadékot! A datolyapaszta minden süteményben, de különösen a csokis sütikben nagyon jó mézhelyettesítő. Kellemesen édes ízű, jelentős a vitamin- és ásványi anyag tartalma.

Kókusznektár

Egyedülálló és semlegesen édes ízével a kókusznektár egy másik finom mézpótló, amely sokoldalúbb, mint gondolnánk. A kókuszvirág nedvéből nyert kókusznektár B- és C-vitamint, ásványi anyagokat és 17 aminosavat tartalmaz. Alacsony glikémiás indexének köszönhetően tovább telít, mint más édesítőszer, és még a fogyásban is segít. Cukorbetegségben, magas koleszterinszint esetén is fogyasztható. Keressük a pálmaolajmentes márkákat!

Barnarizs-szirup

A barna rizs szirup vegán és gluténmentes folyékony cukorhelyettesítő, amelyet sütéshez és főzéshez is használhatunk. Bár tartalmaz magnéziumot, mangánt és cinket, ettől nem lesz egészséges. Ragacsosabb és enyhébb ízű, mint a méz. Kávéhoz, teához ideális. Ha sütikben használjuk méz helyett, érdemes legalább negyedével többet használni belőle, mint a mézből.

Melasz

A melasz a cukornád és a cukorrépa alapú cukorgyártás során keletkező melléktermék. Vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag, a fekete melasz különösen jó vasforrás. A vércukorszintet nem emeli meg hirtelen, nem tartalmaz zsírt, és kalóriatartalma is alacsony. Sötét, gazdag szirup, amit süteményekhez, desszertekhez adhatunk. (Az angolok klasszikus karácsonyi pudingjából nem hiányozhat.) Nem kristályosodik, nem csomósodik, így cukormázak, krémek készítéséhez is jó.

Juharszirup

Jó választás a mézzel szemben, ha több ásványi anyaggal kényeztetnénk a szervezetünket, ugyanakkor alacsonyabb kalória- és cukorbevitelt szeretnénk. Mérsékelten növeli a vércukorszintet, főzéshez, sütéshez is használható. Sűrű, egységes textúrájú, földes íze nemcsak édesít, de enyhén fűszerezi is a süteményeket. Kicsit kevesebbet használjunk belőle, mint a receptben írt mézmennyiség!

Agave nektár

Az Agave kaktuszból készítik, csakúgy, mint a teqilát. Szuper édes, és hő hatására gyorsabban barnul, mint a méz vagy a cukor, ezért sütésnél figyeljünk, nehogy a szín alapján előbb kivegyük a sütőből a sütit, mint ahogy elkészülne! A méznél lágyabb, „vékonyabb" szirup. Hosszabb, vagy rövidebb ideig is hevíthető, ettől függően világosabb vagy sötétebb lesz a végeredmény. A sötétebb változatot kevésbé szűrik, ezért a szilárd anyagok nagyobb arányban maradnak meg benne, íze erőteljesebb lesz, jobban hasonlít a juharsziruphoz.

Árpamaláta-szirup

Mély, gazdag, összetett íze miatt sokoldalú édesítőszer. Nagyon sűrű, ragacsos állagú, emiatt jó kötőanyag, ami különösen jól jön müzliszelet készítésénél. Ha süteménybe tesszük, akkor a folyékony összetevőkkel keverjük el, ne a szárazakkal, ugyanis magas nedvességtartalma miatt biztosan módosítani kell majd a száraz hozzávalók mennyiségét! Bár sok értékes tápanyagot tartalmaz, a magas malátatartalom miatt mértékkel használandó.

Gyümölcspépek, gyümölcslevek

A gyümölcsök gazdag természetes cukortartalmuk miatt édesítenek és ízesítenek is. Pépesíthetsz almát, banánt, ananászt; használhatod az egész gyümölcsöt, vagy csak a levét. (Igazán intenzív ízt az aszalványok, mint például a mazsola és a füge adnak. Ezeket recepttől függően vízbe kell áztatni és pépesítve a tésztához adni, mint a datolyapasztát.) A gyümölcspépek, gyümölcselvek kevésbé édesek, mint a méz, és állaguk miatt nem minden süteményhez használhatók.

Borítókép: illusztráció