Két év kényszerű szünet után ismét borfesztivált rendeznek Szegeden, az ország legnagyobb borászati seregszemléjén csaknem 150 hazai pincészet kínálatát lehet megkóstolni péntektől. A 10 napos fesztiválon szinte az összes hazai borvidék képviselteti magát, és érkeznek borászok a határon túlról is. A látogatók a Széchenyi téren többekkel találkozhatnak az Év bortermelője elismerést elnyerők közül, mások mellett az elmúlt 3 esztendő díjazottjaival, Koch Csabával a Hajós-Bajai, Borbély Tamással a Badacsonyi és Nyúlné Pühra Beátával az Etyek-Budai borvidékről.

A hagyományoknak megfelelően a fesztiválhoz kapcsolódva idén is rendeznek borversenyt. A Frittmann János soltvadkerti borász elnökölte bírálók mintegy 150 kiváló bort értékelnek vakkóstolással 100 pontos rendszerben. A megmérettetés eredményhirdetését május 16-án tartják.

Az idei évtől a borfesztiválon kizárólag üvegpohárban lehet kínálni a borokat, így az eldobható műanyag poharak végleg eltűnnek a Széchenyi térről, csökkentve ezzel a bormustra ökológiai lábnyomát, illetve támogatva a kulturált borfogyasztást.

A finom borok, pálinkák és sajtok mellett gasztronómiai különlegességek is szerepelnek a kínálatban. A borfesztivállal egy időben indul a Kézműves- és Gasztroudvar a Klauzál téren és a Kincs tér a Dugonics téren. Ezeken a belvárosi helyszíneken a borok és pálinkák mellett kisüzemi söröket és gasztronómiai specialitásokat is lehet kóstolni és csaknem száz kézműves kiállító és kistermelő is kínálja majd portékáit. A Szeged Napja Ünnepségsorozat részeként megszervezett fesztiválra érkezőket változatos zenei programok szórakoztatják. A Széchenyi és Dugonics téren négy színpadon dzsessz, blues és folk előadók lépnek majd föl.

