Hétfőn napos, gomolyfelhős idő várható. Keleten alakulhatnak ki elszórtan záporok, máshol nem várható csapadék. Az ország középső tájain megélénkül, néhol megerősödik a szél. A minimumok többnyire mínusz 5 és plusz 4, a maximumok plusz 11 és 16 fok között alakulnak. A felhősebb keleti tájakon lehet enyhébb a hajnal.



Kedden napos időre lehet számítani, csapadéknak kicsi az esélye. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Napközben 13-20 fokig melegszik a levegő.



Szerdán és csütörtökön napsütéses idő várható, csapadék nélkül. A légmozgás élénk, néhol erős lesz. A hidegre érzékeny helyeken mindkét nap lehet fagy hajnalban. Szerdán a hajnali plusz 1 és 6 fok közötti értékekről 15-21 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön a minimumok jellemzően plusz 1 és 7, a maximumok 15 és 21 fok között alakulnak.



Pénteken, a húsvéti hétvége kezdetén helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. A Dunántúlon a szél is megerősödhet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában plusz 2 és 10 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 18 és 24 fok között valószínű.



Szombaton és vasárnap felhősebb lehet az ég. Elszórtan eső és zápor is előfordulhat. Mindkét nap sokfelé megerősödik a szél is. Szombaton a minimumok plusz 2 és 10, a maximumok 13 és 20 fok között várhatók. Vasárnap hajnalban általában 0 és plusz 7 fok közötti értékeket mérhetnek, de a hidegre érzékeny vidékeken akár fagyhat is. Napközben jellemzően 10-16 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.

Borítókép: illusztráció