Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón kiemelte: az elmúlt bő tíz év talán legnagyobb ajándéka, hogy a kormány meg tudta erősíteni a nemzeti összetartozás érzését a Kárpát-medencében.

A magyar nemzet "ünnepeiben is egységes". Közös ünnepe a nemzeti összetartozás napja június 4-én és az idén azzal egy napra eső csíksomlyói búcsú - mondta.

Az államtitkár kitért arra: 2022 Tamási Áron-emlékév a 125 éve született íróra emlékezve, aki - értékelése szerint - nemcsak az erdélyi, hanem a teljes magyar irodalom egyik legnagyobb és legolvasottabb írója. Az emlékév számos programja mellett örömtelinek nevezte, hogy idén a Székely Gyors-Csíksomlyó Expressz vonatot az író arcképével díszített mozdony húzza.

Potápi Árpád János kitért arra is: a kormány támogatáspolitikájának köszönhetően 2022-ben "egységes Kárpát-medencéről beszélhetünk, ha oktatásról, kultúráról, gazdaságról, sportról, médiáról van szó", és az egységes magyar nemzet nehéz helyzetben is egységesen nyilvánul meg.

Ma a "legfenyegetőbb", a következő időszakot és a vasárnapi országgyűlési választást is meghatározó kérdés a "háború vagy a béke kérdésre". A kormány mindent megtesz a béke megőrzésérét, és semmilyen intézkedést nem támogat, amely az országot, a nemzetet háborúba sodorhatja - hangoztatta.

Ugyanakkor minden erejükkel támogatják a Magyarországra menekülőket és a kárpátaljai magyarságot, hogy kitarthassanak szülőföldjükön. Megjegyezte: a kárpátaljai magyarság nagy része otthon maradt és ők segítenek a belső menekülteknek.

Kormányos László, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgató-helyettese elmondta: az emberek napi utaztatása mellett a MÁV-Start Zrt. fontosnak tarja, hogy kiszolgálja a nyári időszakban a szabadidős utazásokat is. Elmondta: 2021-ben közel 100 különvonattal nagyjából 1000 csoportot, 100 000 utast - többségében gyerekeket - szállított a vasút országon belül.

Kiemelte, hogy negyven különvonattal 50 ezer gyereket szállítottak Erzsébet-táborokba.

Szólt arról is: a vasút helytállt a koronavírus-járvány idején is, most pedig új és hatalmas feladatuk az ukrajnai menekültek szállítása.

Csibi Krisztina, a Magyarság Háza ügyvezetője a Tamási Áron-emlékévről szólva hangsúlyozta: a Magyarság Háza úgy tekint a Tamási Áron-életműre, mint az anyaországban, a Kárpát-medencében, illetve a diaszpórában élő magyarok között összekötő kapocsra. Az emlékév programjai a fiatalokra fókuszálnak, akiket pályázatokkal, vetélkedőkkel, színházi előadásokkal, irodalmi estekkel próbálnak megszólítani - ismertette.

A vonatot díszítő Tamási Áron-matricáról elmondta: Török Máté tervén látható Tamási Áron portréja és aláírása, az író szülőfalujának, Farkaslakának a látképe, a település templomának sziluettje, valamint az emlékév logója.

Mező Tibor, a Kárpáteurópa Utazási iroda ügyvezetője ismertette: az induló vonatokat katolikus pap és református lelkész áldja majd meg. A vonat díszvendége Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas énekes lesz. Emellett a vonaton népzenészek játszák majd mindig annak a tájnak a zenéjét, ahol a vonat éppen áthalad.

Elmondta: az elmúlt évek tapasztalatai alapján a magyarlakta településeken, a többi között Nagyváradon, Kolozsváron és Gyergyószentmiklóson magyarok százai, ezrei köszöntik majd a vonatot. Székelyföldre érve a zarándokokat felcsíki és alcsíki falvakban székely családoknál szállásolják el.

A pénteki utazás után a zarándoklat fő programja szombaton csíksomlyói búcsúi szentmise a Mária-kegyhelyen - mondta.

Vasárnap a vonattal Gyimesbe, az ezeréves határhoz zarándokolnak, majd - az idei év új programelemeként - részt vesznek a Gyimesközéplokon szervezett, Pünkösdi Forgatag elnevezésű magyar-székely találkozón.

A zarándokok itt adják át a Böjte Csaba ferences szerzetes gyermekotthonai javára a vonaton gyűjtött adományokat - hangzott el.

A sajtótájékoztatón kiosztott ismertető szerint a Csíksomlyó Expressz Szombathelyről indul, majd Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom, Tatabánya érintésével érkezik Budapestre, a Keleti pályaudvarra. Itt a Csíksomlyó Expresszt összekapcsolják a Székely Gyorssal, és a két vonat együtt, "össznemzeti zarándokvonatként" indul Erdélybe.

A két vonaton - az előző évekhez hasonlóan - 1100 zarándok utazik majd. A Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz kocsijaiban hangosítás van, és a vonaton utazó idegenvezetők folyamatosan tájékoztatják majd a zarándokokat a látnivalókról.

Csíksomlyón az első búcsújárást a legenda szerint 1567-ben tartották, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe pünkösd szombatján Csíksomlyón gyülekezett, Szűz Mária segítségét kérte, majd legyőzte a fejedelem seregét a Hargita Tolvajos-hágójában. A diadal után újfent Csíksomlyón adtak hálát, egyben fogadalmat tettek, hogy ezután pünkösd szombatján minden évben elzarándokolnak oda.