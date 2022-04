A kezdeményezés célja, hogy a pályaválasztás előtt álló általános iskolás és középiskolás diákok tapasztalatot szerezzenek a jövő munkahelyeiről. A szervezők közleménye szerint

ezen a napon számos vállalkozás, valamint egyetem, kutatóintézet fogadja a fiatal lányokat, hogy bepillantást nyerhessenek a műszaki és természettudományok gyakorlati alkalmazásaiba.

Idén 65 különböző programcsomagból válogathatnak a diákok.

A Lányok Napján a résztvevők megnézhetik, hogy készülnek a legmenőbb Audi-modellek vagy hogy hol tart most a 2023-as Atlétikai Világbajnokság helyszínének építése. Kipróbálhatják a 3D nyomtatást, programozhatnak és kódolhatnak és a mobilhálózatokról is hasznos tudást szerezhetnek. A programokra ellátogatók megtapasztalhatják azt is, hogy mennyire hangos egy bányarobbantás, hogy mivel foglalkozik a nukleáris törvényszéki analitikus vagy hogy hogyan lehet egy fiatal magyar lányból űrkutató.

Megtudhatják, miért fontos a kiberbiztonság, hogy milyen titkokat rejt egy szerverszoba vagy hogy mitől izgalmas egy biotechnológiai laboratórium. Építhetnek digitálisan irányítható üvegházat, bepattanhatnak egy kamionszimulátorba, eljuthatnak a 4-es metró láthatatlan részeibe, belebújhatnak egy hacker bőrébe és programozhatnak robotot. Kiderül, hogy kerül az internet a mobiljukra, de arra is választ kapnak, mitől lesz jó egy önéletrajz vagy hogy nőként milyen kihívásokkal kell szembenézniük a hagyományosan férfiasnak titulált pályákon.

Azoknak, akik személyesen egy helyszínre sem tudnak ellátogatni, a Lányok Napját útjára indító és szervező Nők a Tudományban Egyesület (NaTE) játékos, interaktív online #énjövőm workshoppal készül.



A 2022-es Lányok Napja teljes programja ITT érhető el, emellett a résztvevők az esemény Facebook-oldalán és Instagram-csatornáján is tájékozódhatnak. Az események regisztrációhoz kötöttek.

A Lányok Napja programsorozat és a 2022. április 28-ai digitális különkiadás szervezője a Nature-díjas Nők a Tudományban Egyesület. Az egyesület célkitűzése, hogy egyre több fiatal lány válassza a tudományos pályát, majd megkapja a megfelelő támogatást és a munkájáért járó elismerést.

