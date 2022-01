Ügynöke szerint a nyolcvanas években az erőteljes vállakat és szűkített derekakat hangsúlyozó kollekcióival kitűnt divattervező halála természetes okok miatt következet be – írta a The Guardian hétfőn.

Mugler, az egykori balett-táncos stilizált, tematikus bemutatókon felvonultatott merész kollekciói az úgynevezett „power dressing”. irányzat megtestesítői voltak.

Mugler 2002-ben visszavonult a nevét viselő divatmárkától, a ruhatervezést azonban folytatta. Ő tervezte Beyoncé alteregója, Sasha Fierce megjelenését a 2000-es évek végén. Lady Gagának és Cardi B-nek is tervezett ruhákat, 2019-ben pedig Kim Kardashian valóságshow-sztárt öltöztette fel a Met-gálára egy kristályokkal díszített latexruhába.

Mugler Strasbourgban született 1948 decemberében, és húszévesen érkezett Párizsba, ahol 1973-ban hozta létre Café de Paris elnevezésű márkáját, majd egy évvel később megalapította a Thierry Mugler divatmárkát. Az LMBTQ-közösség állandó forrása és inspirációja volt kreációinak. A kifutókon már a nyolcvanas évek elejétől foglalkoztatott transzmodelleket ruhái bemutatására.

A kilencvenes évek végétől azonban a Mugler márkát inkább az illatokkal, mint a divattal hozták összefüggésbe, köszönhetően Angel elnevezésű népszerű parfümjének. Nevének jogait 1997-ben a Clarins kozmetikai óriásvállalat vásárolta meg, és az illat, valamint annak későbbi változatai ma is nagyon kelendőek.

Mugler divatmárkáját Nicola Formichetti divatszerkesztő és Casey Cadwallader tervező élesztette fel újra 2010-ben.

Mugler sok kritikát kapott a fűzőhasználat és a női formák eltúlzott hangsúlyozása miatt, de saját testével szemben is kritikus volt. Az általában visszahúzódó tervező 2019-ben meztelenül pózolt az Interview Magazinban, és beszámolt testépítő erőfeszítései, valamint plasztikai műtéteiről is. Úgy vélte: „fontos, hogy az emberek teljes mértékben megvalósítsák önmagukat. Mindig is lenyűgözött az emberi test, és tisztelegni akartam az előtt, amire képes”.

A tervező pályafutását Thierry Mugler: Couturissime címmel 2019-ben nagyszabású retrospektív kiállítás mutatta be. A tárlat Montrealban debütált, majd tavaly Párizsba is eljutott.

