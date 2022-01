Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára kiemelte: a zarándokvonatok azt üzenik, hogy itt Közép-Európában, Magyarországon a keresztény kultúra nem "dohos", "múzeumból előrángatható" emlék, hanem a "mai napig velünk élő szokás".

Az államtitkár szerint

a zarándoklatok másik fontos vonása, hogy közösségi élmény. Aki zarándokol, az a másikra, a közösségre van bízva.

Hangsúlyozta, hogy a zarándoklatok e két sajátossága miatt szorgalmazza és támogatja az államtitkárság évről évre, hogy gyermekvédelemben élő fiatalok is részt vehessenek rajtuk, megtapasztalva a közöséghez való tartozás és a lelki feltöltődés élményét. Hozzátette: az elmúlt évek tapasztalata, hogy a gyerekek várják és szeretik ezeket a zarándoklatokat, és sokszor hónapok múlva is mesélnek élményeikről. Fülöp Attila közölte azt is, hogy az utazásokon idén is részt vesznek majd határon túli fiatalok.

Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke arról beszélt, hogy a vonatos zarándoklatok a hit megerősítésének és a hit ébresztésének szempontjából is fontos események.

Ahogy az imádságnak, úgy a zarándoklatoknak is négy eleme lehet: a dicsőítés, a hálaadás, az engesztelés és a kérés. Hogy ezek közül melyik a hangsúlyosabb, azt mindig "élethelyzetünk adja meg"

- mondta.

Veres András reményét fejezte ki, hogy a nyári zarándoklatok már a világjárvány utáni hálaadás és dicsőítés alkalmai, az újrakezdés és a lelki megújulás eseményei lesznek.

Emellett az utóbb években erősödő "ideológiai agresszió" egyre szükségesebbé teszi, hogy "bölcsességet", "tisztánlátást" kérjünk Istentől - mondta Veres András, aki a Boldogasszony és a Fekete Madonna zarándokvonatok egyházi fővédnöke, utóbbi vonatnak pedig lelki vezetője is lesz.

Kövér László, a csíksomlyói és a lengyelországi zarándoklat másik fővédnöke az eseményre küldött üzenetében úgy fogalmazott: "a világjárvány okozta kényszerű társadalmi távolságtartási követelmények mellett felértékelődik az emberek közötti lelki közelség, a magányossággal szemben a közösség igénye, a bizonytalansággal szemben a bizonyosság tudata. Egyszóval erősödhet az életerőt adó kereszténység".

Csíksomlyó és Czestochowa Közép-Európa keresztény hitének megtestesítője évszázadok óta. Összetartozásukban és önazonosságukban erős, keresztény gyökereiket és hitüket megőrző és megőrizni kívánó emberek zarándokhelye, a nemzeti kultúra védőbástyája, az összetartozás megélésének színhelye mind a kettő - írta az Országgyűlés elnöke.

"Napjainkban, amikor hitünk és létünk új próbatétele az ember biológiai és szellemi valóságának tagadása, amikor Nyugat-Európát a szervezett lélekrombolás előtt fenyegetik", különös jelentőséget kapnak e zarándokhelyek - tette hozzá.

Kormányos László, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgató-helyettese elmondta:

a vasúttársaság a Misszió Tours Utazási Irodával közösen az elmúlt tíz évben több mint húszezer zarándokot utaztatott.

Kitért arra is, hogy a zarándokvonatokon speciális igényeket is ki kell elégíteniük, mint például a vonatrádió vagy a külön fülke biztosítása istentiszteleti alkalmakra.

Budai László, a Misszió Tours Utazási Iroda ügyvezető igazgatója ismertette: a szokásos Boldogasszony zarándokvonat mellett idén indítanak a csíksomlyói búcsúba egy másik, rövidebb programmal tervezett zarándokvonatot is, amely a szombati búcsúi mise után visszaindul Budapestre.

Elmondta: a csíksomlyói zarándoklaton távoli országokban diaszpórában élő magyar fiatalok is részt vesznek majd, a Rákóczi Szövetség pedig szervezi, hogy a lengyelországi zarándoklatra száz kárpátaljai fiatal is elutazhasson.

A zarándoklatokról több információ a www.missziotours.hu oldalon olvasható.

Borítókép: Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke beszél a zarándokvonatokról tartott sajtótájékoztatón a Nyugati pályaudvar Királyi várótermében 2022. január 26-án (Koszticsák Szilárd/MTI)