Rengeteg példa van rá. Ha párat kéne mondanom, akkor a The Last of Us Part 2-t és a A Way Outot tudnám említeni. Mindkét játék olyan érzéseket váltott ki belőlem mint még eddig egyik sem. Mai napig jó emlékként gondolok rá és sokszor visszanézem az élő adásokat. A Way Out azért is különleges számomra, mert Rekál barátommal vittük végig ketten és elképesztően élveztük a közös, fordulatos kalandot.