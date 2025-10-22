Az OnlyFans erotikus oldal az indulása óta 25 milliárd dollárt fizetett ki alkotóinak

Keily Blair, az OnlyFans vezérigazgatója kedden, október 21-én a londoni Bloomberg Tech rendezvényen beszélt a platform eredményeiről. Elmondta, hogy az alapítás óta 25 milliárd dollárt fizettek ki a tartalomkészítőknek, legyen szó szexmunkáról vagy más jellegű tartalomról − írja a Complex.

Keily Blair, az OnlyFans vezérigazgatója

Forrás: AFP

„Kevés technológiai cég dicsekedhet azzal, hogy mások számára teremtettünk vagyont, nem csak a saját hasznunkat nézve” – mondta Blair. Hozzátette, hogy a platform a tartalomkészítők életében valódi változást hozott, lehetőséget ad számukra új dolgok kipróbálására, a rajongótáboruk növelésére vagy akár kreatív, kicsit szokatlan tartalmak létrehozására.

Blair kitért arra is, hogy az OnlyFans valójában brit cég, bár sokan amerikai vállalatnak hiszik.

Mindig viccelek, hogy brit cég vagyunk amerikai személyiséggel, ezért mindenki azt hiszi, hogy amerikaiak vagyunk

– mondta.