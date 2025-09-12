szeptember 12., péntek

Techmilliárdosok: a világ második leggazdagabbja egy pillanatra megelőzte a leggazdagabbat

Elon Musk egy rövid időre elvesztette a világ leggazdagabb embere címet Larry Ellisonnal, az Oracle társalapítójával vívott versenyében.

Larry Ellison a Fehér Ház Roosevelt-termében, 2025. január 21-én Washingtonban. Trump elnök mesterséges intelligencia infrastruktúrába való befektetést jelentett be

Forrás: Getty Images

Fotó: Andrew Harnik

A Bloomberg Billionaires Index szerint Larry Ellison vagyona szerda reggelre 393 milliárd dollárra ugrott, meghaladva Musk 385 milliárd dollárját: a világ második leggazdagabbja megelőzte a leggazdagabbat.

A Bloomberg Billionaires Index naponta frissülő rangsora a világ 500 leggazdagabb emberének vagyonát becsüli meg és követi nyomon. A mutató a tőzsdei változások, gazdasági adatok és hírek alapján valós időben módosul, így pontos képet ad a milliárdosok vagyoni helyzetéről. Az első tízből kilenc helyen techmilliárdosok állnak.

A csinos ugrás akkor következett be, mikor az Oracle részvényei – amelyek Ellison vagyonának jelentős részét teszik ki  – több mint 40%-kal emelkedtek. Szakértők szerint a felfutás a mesterséges intelligencia és a felhőinfrastruktúra-üzletágban adatbázis-szoftvereket gyártó cég meglepően rózsás kilátásai miatt következett be.

Nap végére azonban a cég részvényárfolyama elveszítette ezen nyereségek egy részét, így Musk ismét visszakerült a csúcsra, mutat rá a BBC.

Mielőtt rövid időre elvesztette volna, Elon Musk közel egy évig birtokolta a világ leggazdagabb embere címet. Talán valamivel érzékelhetőbb, milyen gazdagságról beszélünk, ha figyelembe vesszük:

a Tesla igazgatótanácsa azt javasolta, hogy több mint 1 billió dolláros fizetési csomagot kapjon, ha a következő évtizedben teljesíti a kitűzött célokat.

Musk legértékesebb vállalkozásának, a Teslának a részvényei estek idén, az Oracle-t viszont az adatközpont-infrastruktúra iránti növekvő kereslet lendítette előre.

A vállalat a keddi negyedéves eredményjelentésének részeként azt jósolta, hogy a felhőalapú üzletág bevétele idén 77%-kal, 18 milliárd dollárra fog ugrani, és a következő években további növekedés várható. A mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok körében megnőtt az adatközpontjai iránti kereslet, ami drámaian növelte részvényeik árfolyamát.

A 81 éves Ellison társalapítóként még 1977-ben vállalt részt az Oracle elindításában, és az 1990-es években lett ismert közszereplő, fényűző életmódjának és vagyonának köszönhetően. 2014-ig az Oracle vezérigazgatója volt, jelenleg pedig a vállalat elnöke és technológiai igazgatója, Trump elnök szövetségese.

Az Oracle is felmerült a továbbra is eladási kényszer alatt álló TikTok, a kínai ByteDance tulajdonában álló app lehetséges vevőjeként. Ellison médiaambíciói persze messze túlmutatnak a TikTokon.

Ő finanszírozta fia 8 milliárd dolláros ajánlatának nagy részét, amelyet a CBS-t és az MTV-t birtokló Paramount felvásárlására tett.

A Paramount és a fia, David által irányított Skydance médiavállalat közötti megállapodás a múlt hónapban zárult le.

