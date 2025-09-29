32 perce
Újabb, a BME-n készült kisműhold várja a felbocsátást
A 868 grammos szatellitet Elon Musk rakétája viszi fel a világűrbe.
Fellövik a Falcon 9 hordozórakétával összekapcsolt SpaceX Dragon űrhajót a floridai Cape Canaveralben lévő Kennedy Űrközpontban 2025. július 31-én
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Cristobal Herrera Ulashkevich
A Hunity névre keresztelt szatellitet a legfrissebb információk szerint már integrálták a hordozóeszközre, amely nem más, mint az Elon Musk-féle SpaceX Falcon 9-es rakétája – írja a Magyar Nemzet.
A 868 gramm tömegű, körülbelül 5×5×15 centiméteres szerkezeten több újdonság is van.
A korábbi diákműholdakhoz képest új technológiai fejlesztésként
- nyitható napelemszárnyakat és műszerpaneleket kapott,
- helyet szorítottak rajta nagy felbontású fedélzeti kamerának,
- valamint mágneses és motoros helyzetstabilizáló rendszernek.
A műhold rádióamatőr-sávon fog kommunikálni, az elsődleges földi vezérlőállomás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem E épületének tetején található.
A start novemberben várható a Transporter 15 küldetés részeként.