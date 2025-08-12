Almacsiga segíthet az embereknek visszanöveszteni a szemüket

Egy új, a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmányban Alice Accorsi molekuláris és sejtbiológus munkatársaival a Kaliforniai Egyetemen kimutatta:

a csiga és az emberi szem anatómiai felépítése és a fejlődésüket irányító génjeik közül sok megegyezik.

A CRISPR-Cas9 genomszerkesztő eszközökkel a kutatók a szem regenerációjának genetikai vizsgálatába kezdtek. Az eredményeik fontosak lehetnek a baleset vagy betegség miatt látásvesztésben szenvedők terápiáinak kidolgozásához.

Az invázióból inspiráció lett

A Dél-Amerikában őshonos, de ma már a trópusokon is invazív módon elterjedt Pomacea canaliculata (Óriás almacsiga) gyorsan szaporodik, fogságban is jól érzi magát. Nagy, lencsét tartalmazó, tapogató nyúlványain elhelyezkedő szemei vannak.

Forrás: Nature Communications

„Az almacsigák ellenállóak, generációs idejük nagyon rövid, és sok utódjuk van” – mondja Accorsi.

Ezek a tulajdonságok nagyon is alkalmasság teszik őket a tudományos kísérletezésre.

Amikor elkezdtem olvasni erről, azt kérdeztem magamtól, miért nem használ még senki csigákat a regeneráció tanulmányozására ? Azt hiszem, azért, mert egyszerűen nem találtuk meg a tökéletes csigát hozzá – egészen mostanáig.

A planáriák képesek újranöveszteni fényérzékelő foltjaikat, a szalamandrák pedig működőképes retinát tudnak regenerálni, de nem képesek egész szemgolyót újjáépíteni, mint az almacsiga. Utóbbi simán legyártja magának az átlátszó szaruhártyát, a fénytörő lencsét, a réteges retinát és a látóideget.