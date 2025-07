Űrhajózás? Ugyan! Elon Musk űréttermet nyitott Hollywoodban (videó)

A 66-os autópálya, „Az országutak anyja” (The Mother Road) vagy „Amerika Fő utcája” (Main Street of America), az Egyesült Államok egyik leghíresebb és legikonikusabb útja. Hírneve nem csupán a hosszából fakad (eredetileg mintegy 3940 km volt), hanem az amerikai történelemre és kultúrára gyakorolt hatalmas hatásából. Legendája és nosztalgikus vonzereje a mai napig él, a „Történelmi 66-os autópálya” (Historic Route 66) táblák továbbra is jelzik a fennmaradt szakaszokat.