Egy minap, október 30-án közzétett tanulmány egyértelműen azt igazolja, súlyos elhízásuk kezelésére műtéten átesett tinédzserek még egy évtizeddel később is profitálnak a beavatkozásból. Úgy találták, többségükben megtartották jelentősen csökkent súlyukat, miközben továbbra is elkerülték az elhízásból származtatható hátrányokat, például a 2-es típusú cukorbetegséget és a magas vérnyomást.

Még az újabb GLP-1 gyógyszerek, például a szemaglutid, a manapság híressé vált Ozempic és Wegovy után is a bariátriai műtétet tartják az elhízás leghatékonyabb kezelésének: a műtött betegek kiindulási súlyuk akár 30%-át is elveszítik. De az eddigi tanulmányok mindegyike inkább a felnőttekre összpontosított, így a tinikre vonatkozó, hosszú távú tanulmány új eredményei még érdekesebbek.

A Teen-LABS (Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery) kutatás 2003-ban indult, és a National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) finanszírozza. A projekt során

a kutatók több ezer tinédzser egészségi állapotát követték nyomon, akiket műtöttek súlyos elhízás miatt valamikor 2005 és 2009 között.

A legutóbbi, a New England Journal of Medicine-ben múlt szerdán közzétett nyomonkövető tanulmányban 260 beteg súlyával és egészségi állapotával kapcsolatos kimenetelét vizsgálták meg egy évtizeddel a műtét után – ilyen vizsgálat eddig még nem készült.

„Ez a leghosszabb távú serdülőkori bariatriás sebészeti követési vizsgálat, a korábbi tanulmányok legfeljebb 5 évet ölelnek át” – válaszolta Justin Ryder, a tanulmány vezető kutatója, a Chicagói Ann & Robert H. Lurie Gyermekkórház sebészeti osztályának kutatási alelnöke a Gizmodo kérdésére.

Kimondhatjuk, az elhízás sebészeti módszerekkel végzett kezelése serdülőknél hosszú távon kiváló eredményekkel jár.

Összességében a betegek átlagosan 20%-os súlycsökkenést értek el, állapították meg a kutatók. A diagnosztizáltak többsége még mindig nem mutat 2-es típusú cukorbetegséggel kapcsolatos jeleket. A magas vérnyomás és a magas koleszterinszint tartósan csökkent.