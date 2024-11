Hirtelen telefon nélkül maradni fura érzés, de ennél nagyobb baj, hogy ezen az eszközön tároljuk – vagy elérhetővé tesszük – az összes privát és személyes információnkat, a kollégákkal, barátokkal és családtagjainkkal folytatott beszélgetésektől kezdve az aktuális banki egyenlegünkig és a pénzátutalásokig szinte mindent.

Tehát ha a telefon elveszik vagy ellopják, az több mint kellemetlen. Az alábbi lépésekkel gondoskodhat biztonságáról.

Zárja le telefonját távolról

Függetlenül attól, hogy korszerű telefonunk iOS vagy Android rendszert futtat, távolról lezárhatja – feltéve hogy előzetesen elvégezte az előkészítő munkát, ha nem, legfőbb ideje most megtenni ezeket. iPhone-on lépjen a Beállítások rész – angol elnevezésekkel – Face/Touch ID & Passcode pontjára a lezárási képernyő védelméhez, valamint kapcsolja be a Stolen Device Protection funkciót – ami azt jelenti, hogy telefonja további funkcióihoz már hitelesítésre van szükség. Ezután a Beállítások menüben koppintson a nevére, majd a Find My elemre, hogy távolról is megtalálhassa telefonját.

Android telefonokon gyártótól függően eltérő elnevezéseket használnak, de a rendszer logikája nagyjából megegyezik. Nyissa meg a Beállításokat, majd koppintson a Biztonság és adatvédelem, majd az Eszköz feloldása (a lezárási képernyő védelméhez) és az Eszközkeresők (táveléréshez) elemre. Galaxy telefonok esetén nyissa meg a Beállításokat és válassza a Biztonság és adatvédelem, majd a Képernyő lezárása (a lezárási képernyő beállításai) és az Elveszett eszközvédelem (telefon távoli eléréséhez) lehetőséget. Ezeknek a funkcióknak a használata nagyon fontos lesz abban a rémes esetben, ha a telefonját tényleg elveszti.