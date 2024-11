A Microsoft bejelentette, hogy jól ismert, könnyen használható videókonferencia-szoftvere, a Teams-felhasználói klónozhatják hangjukat, így saját hangjukon, valós időben beszélhetnek idegen nyelveken másokkal a megbeszéléseken.

Az Interpreter in Teams nevet kapott valós idejű tolmácsolás funkcióval 2025 elejétől a Teams megbeszélések felhasználói saját hangjukat akár kilenc – angol, francia, német, olasz, japán, koreai, portugál, mandarin kínai és spanyol – nyelven is szimulálhatják az alábbi videón is láthatóan.

A szolgáltatást kezdetben csak a Microsoft 365 előfizetői élvezhetik. Jared Spataro, a Microsoft marketingigazgatója azt mondta a TechCrunchnak, hogy a tolmácsfunkció nem tárol semmilyen biometrikus adatot, és nem ad semmilyen érzelmeket a hangunkhoz azon kívül, ami abban már „természetesen jelen van” és a Teams beállításaiban letiltható lesz a program.

„Úgy tervezték, hogy a lehető leghűségesebben reprodukálja a beszélő üzenetét anélkül, hogy bármiképpen torzítaná azt” – közölte. – „A hangszimuláció csak akkor lesz elérhető, ha a felhasználók az online értekezlet alatt a beállításokban kifejezetten engedélyezik.”

Számos cég fejlesztett ki már olyan technológiát, amellyel digitálisan utánozható a természetes beszéd hangzása. A Meta a közelmúltban bejelentette, hogy olyan fordítóeszközt próbál ki, ami automatikusan lefordítja a hangokat az Instagram Reelsben, s az ElevenLabs is platformot kínál többnyelvű beszéd generálásához.

A mesterséges intelligencia által készített fordítások általában kevésbé gazdagok nyelvileg, mint az emberi tolmácsoké, és az MI-fordítók gyakran küszködnek azzal, hogy pontosan közvetítsék a köznyelvi fogalmazásokat, analógiákat és a kulturálisan finom árnyalatokat. Az általuk elérhető költségmegtakarítás azonban éppen eléggé vonzó ahhoz, hogy a többség megbarátkozzon a ma még szükséges kompromisszumokkal. A Markets and Markets szerint a természetes nyelvi feldolgozási technológiák ágazata – beleértve a fordítási technológiákat is – 2026-ra elérheti a 35,1 milliárd dollárt.