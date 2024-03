Kétségtelen, hogy a mesterséges intelligencia egy fontos trend, amelynek jelenlegi felhasználási lehetőségei mellett számos jövőbeni alkalmazása is van, így a kereslet valós. A nagy internetes platformok részéről is nagy a verseny, mivel ezek nem engedhetik meg maguknak, hogy kimaradjanak a mesterséges intelligencia témaköréből. Ráadásul az AI-hoz kapcsolódó hardverek és félvezetők olyan kritikus komponensek, amelyek piacát egy vagy két beszállító uralja − ennek következtében, ha hiány van, akkor rohamszerűen érkeznek a megrendelések, ami tovább pörgeti a keresletet.

„Mint minden új technológia esetében, itt sem egyértelmű, hogy mindezek a dolgok hosszú távon hogyan alakulnak majd. Van némi hasonlóság a mai technológiai befektetések és az internet hajnalán tapasztalt folyamatok között. Az internetes részvények anno valóban „forró papíroknak” számítottak, és bár voltak sikeres vállalatok, sokan meg is buktak. Véleményünk szerint az AI hasonló tendenciát fog követni” - mondta el Al-Hilal István, a Fidelity International közép-kelet európai igazgatója.

Mesterséges intelligenciába fektetni

Ha nem az úgynevezett forró AI-részvényekbe fektetünk, milyen stratégiát érdemes követni jelenleg a mesterséges intelligencia témájában? Először is, van számos közvetett haszonélvező, illetve olyan diverzifikált vállalkozás, amelyeknél a befektetők számára nem feltétlenül nyilvánvalóak azonnal az AI előnyei. Ilyenek például a félvezető-öntödék (a „semiconductor foundry-k”), a csomagolástechnológiai vállalatok és a memóriachip-gyártók.

A szoftver- és szolgáltatási szektorban is alaposan megvizsgálta a Fidelity a folyamatokat elősegítő vállalkozásokat. A fogyasztókkal ellentétben, akik nagyon gyorsan el tudnak fogadni egy új technológiát, a vállalkozások körében az elfogadás sokkal lassabb. Ebben segíthetnek ezek a vállalatok, például az adatfeldolgozás, az integráció és a vállalatirányítás területén.

Végül pedig ott vannak az AI veszteseinek vélt vállalatok, amelyekről a piac azt gondolja, hogy az AI megzavarta őket, mivel a valóságban közülük csak néhány vállalkozás képes lesz befogadni az AI-t és alkalmazkodni hozzá. Ilyenek például az ügyfélszolgálati szolgáltatásokat kínáló cégek, az üzleti folyamatok kiszervezése és a zenei tartalomszolgáltatók.

Alábecsült „Mega Cap” vállalatok

A Mega Cap részvényekkel általában számos kutatás foglalkozik, és értékeltségük is jó. A Fidelity szerint e csoporton belül is vannak olyan részvények, amelyek még mindig alulértékeltek. Az Amazon előtt például nagy jövő áll a kiskereskedelem területén, hosszú távon a haszonkulcs-javulási potenciálja is jelentős, emellett a felhőalapú számítástechnikai üzletágának előnyére válik az ügyfelei folyamatos felhőalapú migrációja is.

Az Alphabet egy másik olyan részvény, amely viszonylag alulértékelt, mivel a befektetők némi aggodalommal nézik, hogy hogyan fogja megállni a helyét a keresési üzleti modellje a mesterséges intelligencia korszakában. A Fidelity szakértői azonban úgy vélik, hogy fogyasztói internetes platformként betöltött pozíciója továbbra is viszonylag erős marad, tekintettel technológiai vezető szerepére és az adatbázisa kapcsán eddig felhalmozott előnyére.

„Általánosságban úgy gondolom, hogy a technológiai részvények értékeltsége feszítettnek mondható. Hatalmas a polarizáció, és néhány AI-részvény a dotcom-buborékra jellemző túlkapások jeleit mutatja. Kicsit aggódunk a nyereségminőség romlása miatt is azoknál a papíroknál, amelyeknél historikusan sok volt a részvényalapú kompenzáció (például egyes amerikai szoftvercégeknél). Egy szűkebb likviditási környezetben az eredményminőség fontos megkülönböztető tényezővé válik, ezért ezt a szempontot nem szabad figyelmen kívül hagyni” - teszi hozzá Al-Hilal.

A másik lehetőség bizonyos kínai technológiai részvényekben rejlik. A gondos részvénykiválasztás kritikus fontosságú és érdemes olyan vállalatokat keresni, amelyek stabil üzleti modellel, a versenytársakkal szembeni védelmet nyújtó egyedi jellemzővel (angolszász kifejezéssel élve „competitive moat” -tal, várárokkal), erős vezetőséggel és javuló tőkeallokációval rendelkeznek, emellett egyre erősebben összpontosítanak a részvényesi hozamokra, amelyek meghaladják a feltörekvő piacokra jellemző mértéket, de még mindig jelentős diszkonttal forognak.

Változó teljesítmények

Az Ericssonnak nem tett jót az 5G-kiadások látványos csökkenése és a készletek leépítése, ami csalódást keltő eredményhez és árfolyamteljesítményhez vezetett. Egy másik gyenge teljesítményt nyújtó vállalat az Alibaba volt, amelyet az általános kínai leértékelési sztori érintett hátrányosan.

Ami az „enablereket”, a tendenciákat előmozdító vállalatokat illeti, az olyan nagy internetes platformoknak, mint a Meta és az Amazon, amelyek a Covid idején nagymértékben fektettek be az infrastruktúrába, megtérült a befektetésük, meggyőző eredményt és többszörös újraértékelést produkálva. A Spotify zenei streaming-szolgáltató szintén jól teljesített, hála a felhasználói bázis erős növekedésének és az árrés bővülésének.

A tech mindent átható téma

Tény, hogy a technológia mindenütt jelen van, aminek számos haszonélvezője van, ezért a különböző területeken jó néhány lehetőség kínálkozik, így hosszú távon a Fidelity továbbra is konstruktívan áll az ágazathoz. A strukturális történet továbbra is érvényesül, és talán még erősebbé vált, mivel a technológiai képességek és a versenyképesség szorosan összefonódnak. Bármely iparágban tevékenykedjen is egy vállalkozás, modernizálnia kell a régi rendszereit, naprakész, összekapcsolt képességekkel kell rendelkeznie, és képesnek kell lennie adatainak védelmére.

Szakértőik szerint érdemes odafigyelni a fizetési technológiával foglalkozó vállalatokra, amelyek az e-kereskedelem fontos elemét képezik. Emellett a digitalizáció vezetőit és enablereit (előmozdítóit) is keresik a gyártási, ipari és építőipari ágazatokban, ahol a technológia még mindig nem terjedt el kellőképpen. Hosszú távon jelentős szerepet játszanak a tervezőszoftverekkel foglalkozó vállalatok.

Egy másik terület a videójátékok, amelyek alapvetően interaktív médiaszórakoztatásnak számítanak, és rendkívül elkötelezett vásárlói bázissal rendelkeznek, ezért jól jövedelmezhető üzletágnak számítanak. A zeneiparra is alulértékelt területként tekint a Fidelity. Legyen szó akár a zenei szellemi tulajdonjogok tulajdonosairól, akár a digitális streaming-platformokról, ezek előtt a vállalatok előtt hosszú út áll még a monetarizáció javításának terén.