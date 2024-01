De hogy is állunk a biztonsággal?

Akinek nincsen okosotthon eszköze, az szkeptikus annak biztonságosságát illetően. A nem használók fele úgy véli, hogy az eszköz hálózatán keresztül megfigyelhetnék őket. Hasonlóan magas arányban vannak viszont azok is, akik úgy gondolják, hogy egyszerű átlagemberként nem jelentenek célpontot a kibertámadások elkövetői számára.

Harmaduk ért egyet azzal az állítással, hogy a hálózaton keresztül átvehetik az irányítást az otthonuk felett és akár bűnözők is behatolhatnának hozzájuk. Ugyanezek a vélemények az okosotthon technológiát használók körében is megjelennek, de sokkal kisebb arányban. A teljes képhez hozzátartozik az is, hogy mindkét csoportban magas a bizonytalanság az okos megoldások biztonságos működését illetően – ez utalhat a kiberbiztonsággal kapcsolatos alacsony tudásszintre is. A használóknak mindössze negyede gondolja határozottan azt, hogy biztonságban vannak az adatai, vagy hogy betörésbiztosak lennének ezek a rendszerek.

A magyar lakosság körében tehát egyelőre többségben vannak azok, akik nem rendelkeznek okos háztartási megoldással. A vásárlástól az eszközök magas ára és a biztonsági aggályok tartják vissza a magyarokat. Ugyanakkor egyre több háztartási eszköz „okos” – akár akarjuk, akár nem –, és a fiatalok kifejezetten érdeklődnek irántuk, így az okosotthon megoldások térnyerése várható a jövőben Magyarországon is.