Az aprócska, humanoid robot, Pepper, hamar a csapat kedvence lett, és már mindent tud Petőfi Sándorról. Az emberi és a gépi intelligencia ötvözetének hála a kis robot képes szórakoztatóan tanítani bárkit. Hamarosan a nagyközönség is megismerheti, az önkormányzat elsősorban rendezvényeken szerepelteti majd.

A robot azonnal a kedvence lett minden önkormányzati dolgozónak. Első feladatául azt kapta, hogy mindent is megtanuljon Petőfi Sándorról, Bács-Kiskun vármegye költőóriásáról. Ez persze nem ment neki segítség nélkül: több mint 200 információt tápláltak a memóriájába és az adatbázisa azóta is folyamatosan bővül. Tud idézni a kedvenc verseiből, tudja, hogy itta Petőfi a kávét és egy-két izgalmas családi titoknak is birtokában van Petrovicsékról. Izgalmas látni a fejlődését és személyiségének alakulását napról napra. Az egész csapat fejlődik vele együtt, ahogy megismerik, hogyan lehet hatékonyan együttműködni egy géppel és más technológiai eszközökkel a mindennapi életben.

Pepper mindent tud a kiskunság költőjéről és gesztikulál

A humanoid robot egy olyan speciális robot, amely az emberi gesztusokat és mozdulatokat utánozza le. Külseje hasonlít az emberéhez, de csak annyira, hogy kedvesnek, aranyosnak tartsák, mint egy kis manót.

Pepper formáját tekintve barátságos, megnyerő, cuki benyomást kelt. Kiváló beszélgetőtársa lehet bárkinek, tud magyarul és a legtöbb alapnyelven is. Mivel kezei is vannak, gesztikulációra is képes. A 130 cm magas robotot a SoftBank Robotics csapata fejlesztette, a füleit és a beszédét pedig a Netlife Robotics csiszolgatta. A sok információt a mikrochipbe a vármegye önkormányzatának dolgozói táplálták be.