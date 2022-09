A Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip3 esetében a szoftverfrissítések szeptember 5-től kezdődően indultak, és fokozatosan lesznek elérhetők világszerte, illetve a One UI 4.1.1 a Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip és Galaxy Z Fold készülékekre is kiterjed majd. A One UI Watch4.5 pedig támogatott lesz a Galaxy Watch4 és a Galaxy Watch4 Classic készülékeken is. Emellett a Galaxy Watch3 és a Galaxy Watch Active2 felhasználói is élvezhetik majd a One UI Watch4.5 bizonyos funkcióit érintő szoftverfrissítéseket.

Az alábbi funkciók a Galaxy felhasználók számára a One UI 4.1.1. és One UI Watch4.5 segítségével érhetők el.

Leegyszerűsített multitasking bővített kamerafunkciókkal

A Galaxy Z termékcsalád készülékei újraírták mindazt, amit korábban az okostelefonokról gondoltunk, a hatékonyság és a kreativitás egészen új oldalát megmutatva. A One UI 4.1.1 új, köztük a kamerára kiterjedő funkciói az amúgy is nagy teljesítményű készülékeket még magasabb szintre emelik.

Egy tálca mind felett

A Galaxy Z Fold sorozat készülékei az alakváltás nagymesterei, miközben akár nyitott, akár csukott állapotban magas szintű funkcionalitást biztosítanak. A tálca segítségével minden eddiginél gyorsabban elérhetők az alkalmazások, amelyek között könnyedén váltogathat a felhasználó, sőt, a PC-szerű kezelőfelületnek köszönhetően mindössze egy ujjtávolságra lesznek a kedvenc vagy legutóbb használt appok.

Többablakos mód

A közvetlenül a tálcáról történő úgynevezett „Húzd és ejtsd” funkciónak köszönhetően a Galaxy Z Foldon minden eddiginél egyszerűbbé válik a multitasking. A kijelző szélére húzva osztott, míg a kijelző közepére húzva felugró ablakban nyílik meg az adott alkalmazás, így nem csak többféleképpen láthatjuk azt, hanem az opciók közül könnyedén kiválaszthatjuk a számunkra legkényelmesebb nézetet.

Megnyitni egyszerre két vagy akár három alkalmazást? Az Alkalmazáspár funkciónak köszönhetően akár egyetlen érintéssel, a tálcáról érhetők el a legtöbbet használt applikációk.

Akár egy kézmozdulat és a multitasking funkciók is könnyebben kezelhetők. Az alkalmazások a teljes, felugró vagy osztott képernyős módból is egyszerűen átválthatók, így akár többféleképpen is kezelhetők a feladatok.

A kettős előnézet új távlatokat nyit a fotózásban

Kihasználva a rugalmas formatervezést, a Galaxy Z sorozat készülékei igazán sokoldalú fotózási élményt kínálnak. A kettős előnézet funkcióval a fő- és a fedlapi kijelzőn mind a fotós, mind pedig a fotóalany is láthatja a kép előnézetét, mielőtt az elkészül. Mivel a kamera teljes vezérlése közvetlenül a fedlapi kijelzőn történik, a Hátlapi kamerás szelfi mód segítségével a fő kamerával is nagy felbontású szelfiket készíthetünk.

Kamera hajlított módban

A Galaxy Z Flip sorozat Gyorsfelvétel funkciójának frissítése mostantól lehetővé teszi a tartalmak előnézetének megtekintését, valamint a fényképek valódi arányban történő elkészítését a fedlapi kijelzőn, miközben a Portré mód még látványosabbá teszi a végeredményt. Emellett fényképezés vagy videofelvétel készítése közben is zökkenőmentesen lehet váltani a Gyorsfelvétel és a Hajlított mód között, így a felvétel megszakítása és kézmozdulat nélkül változtathatóak a szögek.

Erőtől duzzadó fedőképernyő

A Galaxy Z Flip sorozat fedlapi kijelzője a One UI 4.1.1 által biztosított új funkcióknak köszönhetően minden eddiginél többre képes. Legyen szó telefonálásról, egy hangüzenetből szöveggé alakított SMS-ről vagy épp egy emoji küldéséről, a fedlapi kijelzőn keresztül a telefon kinyitása nélkül könnyedén kommunikálhatunk. A további gyorsbeállításoknak köszönhetően pedig még egyszerűbben irányhatók olyan Gyors beállítások is, mint a Wi-Fi, a Bluetooth, a repülőgép üzemmód vagy a zseblámpa.

Még több személyre szabható, kényelmi és egészségügyi funkció

A Samsung a korábbi generációs Galaxy Watch felhasználóinak is teljesebb óraélményt kínál, személyre szabható lehetőségek és frissített funkciók segítségével könnyebbé téve a mindennapjaikat.

Még több óra számlap

A One UI Watch4.5 hat új, különböző színű interaktív számlappal és szintén megújult színpalettájú mozgó háttérrel egészíti ki a Galaxy Watch4 sorozathoz. Ez még változatosabbá teszi az órák számlapjainak különböző elrendezési lehetőségeit, így a felhasználók stílusukhoz illeszthetik a kijelzőjüket. Sőt, a beállított számlapokból a kedvenc verziók akár elmenthetők is, hogy az egyedi alkotások könnyen elérhetők és újra aktiválhatók legyenek.

Új QWERTY billentyűzet

A One UI Watch4.5 minden eddiginél gördülékenyebbé és kényelmesebbé teszi a kommunikációt a Galaxy Watch4 sorozaton. A felhasználók többféleképpen kommunikálhatnak az órájuk segítségével, mivel a meglévő hangfelismerő és kézírás funkciók listája a QWERTY billentyűzettel is kibővült, így az alkalomhoz illő legkényelmesebb megoldás könnyedén kiválasztható.

Folyamatos szoftveres támogatás

Szeptember végétől egy új szoftverfrissítés teszi lehetővé, hogy a Galaxy Watch3 és a Galaxy Watch Active2 felhasználói is élvezhessék a Galaxy Watch5 sorozat néhány új funkcióját. Ez egyrészt két új óra számlapot – Gradient number és Pro analóg – jelent, amelyek segítségével a felhasználók kifejezhetik egyedi stílusokat, másrészt elérhető a horkolásérzékelő funkció, amely az alvásszakaszok alaposabb megismerésében és nyomon követésében nyújt segítséget.

A Samsung Health Monitor alkalmazást, amely a vérnyomás (BP)12 és az elektrokardiogram (EKG)13 mérésért is felel, további 24 piacon tették elérhetővé a Galaxy Watch3 és Watch Active2 felhasználók számára.