Az IoT megoldások kiállítását, konferenciáját és versenyét rendezi meg második alkalommal a MOHAnet Mobilsystems Zrt. 2022. május 25-26-án. A Yettel IoT Live Show-n hazai és külföldi cégek, köztük a Yettel, az Albacomp, a Konica Minolta mutatja be „okos megoldását” az újpesti UP Rendezvénytérben.

A technológiai fókuszú, üzleti rendezvényre összesen 26 vállalat hozza el legújabb IoT fejlesztését, de a kiállítás mellett számos szakmai előadás is várja az érdeklődőket az UP Rendezvényházban. Az esemény részeként kerül sor a Yettel IoT Live Show Megoldás-szállítói Versenyére is, amelyre a kiállítók mellett bármely piaci szereplő beadhatja pályázatát. A nevezők a helyszínen, külön szekcióban, saját kiállítói pulton mutathatják be megoldásukat.

A Yettel IoT Live Show Nagydíj összdíjazása 3 millió forint, amelyről szakmai zsűri dönt, ráadásul az első három helyezett ősszel, a Yettel Next elnevezésű exkluzív rendezvényre is eljuthat az esemény főtámogatójának jóvoltából. Emellett egy különdíjat és egy közönségdíjat is kiosztanak a szervezők.

A Yettel IoT Live Show-ra a belépés ingyenes, mindössze egy előzetes regisztrációra van szükség, amelyet a látogatók a rendezvény honlapján tehetnek meg. Online is követhető lesz, amelyre szintén a weboldalon jelentkezhetnek az IoT megoldások iránt érdeklődők.