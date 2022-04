Egy év alatt 29 százalékkal, 55,4 milliárd dollárról 71,2 milliárd dollárra nőtt a Huawei márkaértéke, és továbbra is a harmadik legértékesebb elektronikai márka a világon – derül ki a Brand Finance piackutató és üzleti tanácsadó vállalat közelmúltban közzétett Brand Finance „Elektronika & készülékek 50 2022” (Electronics & Appliances 50 2022) jelentéséből. A piackutató cég az év elején megjelent Global 500 ranglistáján is a tíz legértékesebb brand közé sorolta a vállalatot. A Huawei márka ismertsége és elismertsége Magyarországon is tovább nőtt tavaly.



A Brand Finance minden évben górcső alá veszi az 5000 legnagyobb globális márkát, majd különböző szektorok és szempontok szerint értékeli azokat. A piackutató cég jelentése alapján iparágak között ismét a technológiai szektor bizonyult a legértékesebbnek, az egyes márkák összesített értéke elérte a közel 1,3 billió dollárt. Ennek oka, hogy a technológia és a technológiai márkák jelentőségét tovább fokozta a COVID-19 világjárvány. A megváltozott piaci környezet és a világjárvány okozta ellátásilánc-zavarok után a prémium márkák fellendültek és komoly megtérülést értek el.



A piackutató cég friss „Elektronika & készülékek 50 2022” rangsora szerint a Huawei megőrizte pozícióját a világ egyik legértékesebb elektronikai brandjeként, a Huawei márka értéke 29 százalékkal 71,2 milliárd dollárra nőtt az előző év azonos időszakához képest, amivel továbbra is a harmadik legerősebb az elektronikai- és készülékmárkák kategóriájában.



A K+F-nek köszönhetik sikert



A Brand Finance a Huawei márkaértékének növekedését a vállalat innováció iránti elkötelezettségének tulajdonítja, mivel jelentős mértékben fektet be technológiai vállalatokba és kutatás-fejlesztésbe (az elmúlt 10 évben közel 100 milliárd dollárt). Mindemellett a Huawei az elektromos autók üzletágára is nagy hangsúlyt fektetett az elmúlt évben, miközben továbbra erősítette felhőszolgáltatásait.



A Brand Finance szakértői rámutatnak, hogy bár a Huawei infrastruktúráját és fogyasztói üzletágát sújtották az egyes nyugati kormányok szankciói, a vállalat erre a hazai technológiai vállalatokba, valamint a kutatási és fejlesztési tevékenységekbe irányuló beruházások erőteljes növelésével reagált.



A vállalat a vezeték nélküli távközlési üzletágban is növekedést ért el a többi között Kínában, Európában, a Közel-Keleten és Afrikában telepített jelentős számú 5G hálózati fejlesztésnek köszönhetően. Ezenkívül a Huawei folyamatosan erősíti a szoftveres alapjait is azáltal, hogy olyan operációs rendszerekbe fektet be, mint a HarmonyOS és az EulerOS.



A magyarok is egyre jobban szeretik



A márka ismertsége a magyarok körében is kiemelkedően magas, 96 százalékos volt 2021-ben, és 7 százalékkal többen vették számításba vásárlásaikkor, hogy Huawei terméket válasszanak, mint egy évvel korábban.



A gyártó ismertsége a tavalyi év során folyamatosan nőtt az egyes termékszegmensekben, így a viselhető okoseszközök, az audiótermékek, a notebookok és tabletek esetében is. Ez a többi között annak köszönhető, hogy a Huawei fogyasztói üzletága 2021-ben számos új terméket mutatott be a magyar piacon – például Watch Fit, Watch 3, Watch GT 3, Huawei Sound Joy, Huawei nova9 –, amelyek nagy sikert arattak a felhasználók körében. Különösen a viselhető okoseszközök piacán teljesített kiemelkedően a vállalat tavaly, 90 százalékkal több ilyen eszközt – okosórát, okoskarkötőt, fülhallgatót – adott el, mint 2020-ban.